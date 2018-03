Guide: Fem lækre oste til en fredag aften med en kold øl

4

Kulsort fra Arla: Mild, blåskimmelost fremstillet på en blanding af ko- og fåremælk (det sidste fra Frisergården ved Tappernøje) på Gjesing Mejeri mellem Skanderborg og Odder. Osten er cremet, mild og lækker som ung og bliver mere karakterfast, når den smider noget væde med tiden. Nogle kunder lader osten stå et halvt år efter sidste holdbarhedsdato for at nyde netop denne smag. Super som snack på et stykke knækbrød eller til surbrød - husk at den skal være tempereret. Osten er udviklet i et samarbejde mellem ostehandlerne i Danmark og Arla Unika.