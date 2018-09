Grevinde Alexandra

Grevinde Alexandra (født 1964 i Hongkong). Mor til HH Prins Nikolai og HH Prins Felix fra ægteskabet med HKH Prins Joachim (g. 1995-2005). Sammen med professor Tim Fort forfatter til bogen "The Sincerity Edge" (2017) om forretningsetik. Medlem af bestyrelsen i Ferring Pharmaceuticals og formand for Ethics and Compliance Committee samme sted. I 2018 Leader in Residence på The Kelley School of Business i Indiana, USA. Protektor for en lang række danske institutioner og organisationer. Har tidligere arbejdet som børsmægler i Hongkong og som vicedirektør i GT Management, Hongkong.