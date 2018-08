Ginsorbet - med og uden agurk

1 Sorbet med gin)

Gin & tonic-sorbet til seks personer (900 gram)

Det skal du bruge:

8 spsk gin, 500 gram sukkerlage, 375 gram tonicvand, saft af en citron.

Sådan gør du:

Hæld gin, sukkerlage, tonic og sigtet citronsaft i en beholder med læg og rør det sammen. Hæld ekstra citronsaft på, hvis blandingen mangler et pift syre. Lad væsken blive kold i køleskabet, og kør den kolde væske til sorbet på ismaskinen - tjek med mellemrum, det tager op til 40 minutter. Konsistensen skal være fast og grødet. Madredaktøren testede opskriften på årets varmeste dag og lagde et badehåndklæde om maskinen for at holde kulden inde... Hæld i en tætsluttende beholder og kom den i fryseren til næste dag. Sorbeten skal op en halv time før brug til temperering i køleskabet - kugl den op med en isske eller en varm spiseske. I sagens natur skal den spises straks.