Gin er den nye mode i spiritus

Dagligvarebutikker som Kvickly, Meny og Netto kører kører kampagne på gin op til nytår, og man kan stadig nå at fange en Tanqueray Ten, Plymouth Gin, Hendrick's Gin eller London No. 1 til fornuftige priser, hvor man ellers skal betale mellem 300 og 400 kroner for en flaske.

Gin fik sin moderne renæssance ved cocktailpartyet, som for mange briter blev en erstatning for den den klassiske afternoon tea. Gin var brændstoffet i cocktailpartyet, som blev den helt store mode i 1920'ernes London, og forfatteren Evelyn Waugh beskrev ungdommens vilde fester. I USA var gin også den foretrukne spiritus hos forfatteren bag "The Great Gatsby", F. Scott Fitzgerald, og skuespillerinden Mae West blev kendt sit slagfærdige "lad os komme ud af dette våde tøj og ned i en tør martini".

Motoren fra Bombay

Den lyseblå Bombay Sapphire blev udviklet i 1980'erne af manden bag Absolut Vodka - Michel Roux - og trak salget op, og i dag er gin modespiritus efter bølgen af whisky og rom med events som Copenhagen Gin Fest med 120 varianter af gin og 30 tonics og et stærkt fokus på gin på barer og særlige ginbarer som i Storms Pakhus i Odense. Herhjemme er dansk produceret gin vokset markant de senere år med destillerier i Nyborg, Anholt, Aarhus og København.

Gin er den perfekte allround-spiritus for bartendere, for den har sin egen smag og egne nuancer og kan samtidig lægge bunden i over 7.000 forskellige opskrifter. Hjørnestenen er den ukomlicerede gin og tonic, de fleste kan mikse hen under midnat på en nytårsaften, når abstraktionsniveauet og evnerne ikke rækker til komplicerede opskrifter. I de sene timer er målebægeret et godt redskab, så antallet af centiliter ikke løber for stærkt. En gin og tonic skal være så tilpas stærk, at man mærker svirpet fra ginen og den læskende tonic i skøn forening.