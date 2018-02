Galskab og anarkisme: Måske en god ide at tale med en psykiater

Ud gennem vaginaen som en rigtig baby kom Herculine til verden indsmurt i snavs fra afsenderens indre...

Sådan! Vi er i gang med digtet "Månen" i Glenn Christians nye samling med den besynderlige titel "månen atlas over sandparken avenue". Hvis det altså er et digt - og hvis det altså er en digtsamling.

Det er vanskeligt at sige. For den lille bog er først og fremmest Glenn Christian. Hvordan anmeldere så får passet bogen ind i gængse termer og kasser, er han sandsynligvis ligeglad med. Der er intet som helst i bogen, der tyder på, at Glenn Christian interesserer sig for systemer eller regler, og absolut intet, der antyder, at han har lyst til at behage omgivelserne.

Det er faktisk det befriende ved hans skriverier. Der er - midt i al galskaben - spor af sand anarkisme, som vi ikke er forvænte med i dagens glatragede litteratur. Men der er også spor af en masse andet, som ikke helt har samme charme.

Har bogen en mærkelig titel, kan det konstateres uden gnist af tvivl, at den også har et mærkeligt indhold. Der er for tiden meget langt mellem den type af på én gang eksperimenterende, grænseoverskridende og stærkt surrealistiske litteratur, som Glenn Christian skriver. Det er let at gætte på inspiration fra eksempelvis Thomas Boberg og især dennes "Hesteæder"-digte, men alligevel er Glenn Christian meget anderledes. Han har ikke samme luft undere teksterne som Boberg. Han flyver tungere og lavere. Men det må indrømmes, at han basker gevaldigt med vingerne.