Fremragende Obama-bog: Han er god på billeder

Ud fra et materiale på 1.900.000 billeder har Pete Souza valgt at skabe et fotoportræt af USA's 44.præsident - Barack Obama. Bogen er smuk, berigende, festlig - og vemodig.

Bøger: Da Barack Obama i det sene efterår 2008 blev valgt som USA's 44. og første afroamerikanske leder, boede jeg inde i Midtjylland. Jeg holder konsekvent med Demokraterne i USA. Min nabo, en stout, ældre mælkeproducent, holdt med Republikanerne. Dagen efter valget sad vi hjemme hos mig og skålede for den nye præsident - i en god maltwhisky. Obama var på tv og holdt - i pagt med egen tradition - en fremragende tale. - Ham der, Obama, han er go' på billeder, brummede min nabo ud via mundvigen. Jeg kom til at grine. For jeg var sikker på, at Obama var god til meget andet end at blive fotograferet. Forleden kom jeg til at tænke på min gamle nabo. For jeg sad med en stor, tung og meget smuk bog i hånden. Simpelthen et portræt af Barack Obama - skabt på basis af fotografier. Og ja, Obama er god på billeder. Og den bog er så dejlig, at jeg vil give min nabo et eksemplar i fødselsdagsgave. Selv han vil kunne lide den. Det er fotografen Pete Souza, der har skabt bogen. Og han er ikke hvem som helst. Dels er han anerkendt og præmieret for sine pressefotografier, han underviser på universiteter og er fast tilknyttet freelance-fotograf for Chicago Tribune. Dels var han cheffotograf i Det Hvide Hus gennem Barack Obamas otte år som præsident. Han fulgte præsidenten hver dag, hele tiden - bortset fra 20 minutters frokostpause. Obama har skrevet bogens forord og skriver: Pete Souza er sandsynligvis det menneske, jeg har tilbragt mest tid sammen med i mine otte år i Det Hvide Hus - bortset fra min nærmeste familie.