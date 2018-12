Frank Hvam og Mick Øgendahl på vej med nyt show: - Vi har lavet en samtalebog, der aldrig blev skrevet

Frank Hvam og Mick Øgendahl har fundet sammen på scenen og er på vej med deres fælles projekt, "Det gode selskab". De lægger ud 30. januar i Odense og fortsætter med små 100 show fordelt over hele landet. Avisen Danmark har fået et eksklusivt interview med de to standup'ere.

Lige nu tæller turnéplanen små 100 show - et tal, der tydeligt viser, at vi har fat i to af de helt store i dansk standup. "Klovnen fra Viborg og den væksthæmmede fra Falster", som de kalder sig i oplægget til turnéen: 48-årige Frank Hvam, som alle kender fra "Klovn"-serien og -filmene, og 45-årige Mick Øgendahl, som ofte har joket med sine kun 169 cm og sin opvækst på Falster.

Han tænker tilbage på, da hans ven og kollega Frank Hvam havde en føler ude: Om de to skulle lave et show sammen?

Mick: - Vi har begge to en lang karriere bag os, og vi har vænnet os til, at forsalget går i gang lang tid før, vi har besluttet, hvad det hele overhovedet drejer sig om. Selvfølgelig ryster man lidt på hånden, men dødsangsten fra dengang, man var helt ny - den er der ikke længere.

Frank: - Det ville have været et større pres, hvis vi kun havde solgt en tiendedel billetter.

Et kig på turnéplanen fortæller om et forrygende billetsalg. Mange show er for længst udsolgt, talrige ekstrashow står på listen. Kort sagt er forventningerne skyhøje - og lige til at blive nervøs af.

Frank Hvam. 48 år. Født i Ørum ved Viborg.Læste gennem tre et halvt år til dyrlæge på Landbohøjskolen i København. Mødte her komikeren Jan Gintberg, og en studieorlov, hvor han fulgte teaterlinjen på Testrup Højskole, ændrede hans livsbane. Debuterede i 1995 som standup-komiker på Café DIN's i København. Blev samtidig skribent på Mette Lisbys show "Ugen der gak" på TV2. I foråret 1999 vært på "Alt under kontrol" - en række hjemmevideoprogrammer på TV3. Blev samme år af Casper Christensen og Lasse Rimmer indbudt til at medvirke i DR2's "Casper & Mandrilaftalen", hvor han fik sit gennembrud. Derefter sammen med Casper Christensen en af hovedkræfterne bag sitcom-serien "Langt fra Las Vegas" på TV2/Zulu. Fortsatte samarbejdet med Casper Christensen. I 2005 skabte de sitcom'en "Klovn", der blev en kæmpemæssig tv-succes og kørte frem til 2009. Derpå fulgte to spillefilm, "Klovn - The Movie" (2010) og "Klovn Forever" (2015). Vendte i år tilbage til tv-skærmen med en ny sæson af "Klovn". Turnerede 2009-10 med onemanshowet "Live09" og i 2014 med "Upassende". Indimellem - 2010-2011 - sammen med Casper Christensen på turné med showet "Nu som mennesker". Samarbejdede også med Casper Christensen om filmen "Dan-Dream" (2017). 2014 gift med filmklipperen Anja Louise Farsig Hvam. Parret har to sønner. Bor i Dragør.

Nogenlunde samme alder og begge med kone og børn. Jo, der er et fælles afsæt for Mick Øgendahl (tv.) og Frank Hvam. Foto: Michael Svenningsen

Mick: - Ja, og samtidig kan vi få flere nuancer med, fordi vi kan køre ad to veje. Når man står alene på scenen, bliver det ofte noget med en skarp vinkling. Med to kan man også komme omkring tingene på to måder.

- Jeg ved jo godt, det ikke er hr. hvem-som-helst, jeg spørger. Og samtidig er det for os en helt ny ting. Vi er vant til at køre hvert vores sololøb. Derfor kunne det være en smaddersjov udfordring at lave noget sammen. Mick kan jo for eksempel noget, jeg ikke kan ...

Mick: - Vi har altid haft en gensidig respekt omkring vores scene-personligheder. Og når vi endte med at prøve det af med et fælles show, handlede det ikke om, at vi følte os under pres. Der er tale om et aktivt tilvalg.

Tilbage til Franks føler for nu et par år siden - og Micks kolde afvisning. For der er en anden og vigtigere side af sagen.

45 år. Født i Silkeborg. Voksede op på Falster. Begyndte på en uddannelse inden for jern og metal, senere maskiner.Flyttede til København med planer om at skulle optræde, inspireret af bl.a. programmer på tysk tv. Debuterede i 1993 på Café DIN's standup-scene. Havde forskellige tv-opgaver, bl.a. i DR's satireserie "Intermezzo" i 1999 sammen med Anders Matthesen og i DR2's "Casper & Mandrilaftalen". Fik året efter et større gennembrud med sit første onemanshow, "Micktrix". Siden er fulgt flere onemanshow: "Tåfræser" (2004), "Undskyld!" (2006), "Propaganda" (2010), "Spas" (2012) og senest "Fest" (2016-17). Har til TV2 sammen med Rune Klan lavet de meget sete programmer "Tak for i aften" og "Tak for i aften on tour". Skabte sammen med Linda P. komedieserien "Hvor fanden er Herning?". Skrev i 2007 sammen med Rasmus Heide spillefilmen "Blå mænd" og spillede selv rollen som den smådumme lossepladsmedarbejder Dion. Har desuden skrevet manuskriptet til filmene "Alle for én", "Alle for to" og "Alle for tre" samt bl.a. lagt stemme til figurer i en række animationsfilm. Har senest været aktuel med comedyserien "Tomgang" og DR-programmerne "Øgendahl og de store forfattere", hvor han går tæt på nogle af Danmarks mest berømte forfattere. Gift med Marlene Øgendahl, som også står i spidsen for bookingvirksomheden Microphone Entertainment. Har tre børn: to sønner og en datter. Bor i Holte.

Samtalebogen, der aldrig blev skrevet

Sædvanligvis, når en standup'er forbereder et nyt show, lægger han/hun ud med at samle idéer for derefter at skrive et manuskript. Men når man er to ...

Mick: - Vi har drukket afsindigt mange kopper kaffe, vi har snakket, vi har diskuteret emner og holdninger, og vi har fundet ud af, hvor vi er enige, og hvor vi er uenige...

Frank: - Vi har hygget os og blandt andet taget på fisketure sammen. Alt sammen for at lære hinanden endnu bedre at kende.

Mick: - Man kan sige, at vi har lavet en samtalebog, der aldrig blev skrevet.

Frank: - Jeg har for eksempel fundet ud af, at når Mick siger: "Hmmmm" - så mener han nej!

Mick: - Vi har også haft masser af hjemmearbejde. Vi har hver for sig prøvet jokes og forløb af - jokes, som måske er endt hos den anden. Vi har fundet ud af, hvad der interesserer os begge to og så taget udgangspunkt i det. Og for mig har det været spændende at stå med noget, der i den sidste ende bliver en del af en større fortælling.