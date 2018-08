Danskerne krævede Øresunds-told - og skibsfarten betalte. For ellers var der jo kanonerne på Kronborg og på Kernen. Historien om Kronborg er også historien om Danmark.

Poul Grinder-Hansen, der er seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet, har skrevet bogen "Kronborg" og leverer den perfekte historie om det gamle slot. Fra dengang i Middelalderen, da der var tale om en mørk, tung borg, over det elegante renæssance-slot, der skulle overbevise omverdenen om Danmarks position og styrke - over perioden hvor slottet sammen med "Kernen" i Helsingborg udgjorde den magtsluse, der kontrollerede skibsfarten i Øresund.

Denne anmelder boede en gang i Helsingør. Kronborg var en del af de daglige spadsereture. Så ja, jeg er inhabil. Men Kronborg er fantastisk. Og derfor er det en fornøjelse at anbefale den bedste bog om Kronborg, jeg nogensinde har læst.

Fortiden som borg og senere som elegant renæssance-slot er tydelig. Det er nutidens rolle som historisk minde og turistattraktion også. Og står man ved stranden og kigger op på Kronborg, er det umuligt at forestille sig, at slottet ikke står der i en fjern fremtid. Kronborg hører sig til. Kronborg er en del af Danmark og af vort lands historie - og myter.

Bøger: Der er noget særligt over Kronborg. Det er som om, den imposante bygning er trådt uden for tiden og har sit eget liv.

Myterne hører med

Poul Grinder-Hansens bog er ordentlig og redelig historisk arbejde. Den giver læserne hele historien.

Dertil kommer, at bogen er en glimrende guide til et besøg på Kronborg.

Grinder-Hansen gennemgår slottets konstruktion og indretning. Fra de store, imponerende sale til de hemmelige gange, der også findes - og som bl.a. Frederik den Anden var en stor ynder af.

Han fortæller også om de mange dramatiske hændelser på og omkring Kronborg, om de store personligheder, der gennem historien har boet på slottet - eller benyttet det hyppigt. Om slottets trængsler under svenskekrigene, om slottet som militærbase, som kulturinstitution osv. Det hele er med. Og så er bogen imponerende godt illustreret. Arkitektur-fotograf Roberto Fortuna står for de fleste af illustrationerne. De er pragtfulde.

Poul Grinder-Hansens tekst er velskrevet, let tilgængelig og spændende. Og så mærkes der en inderlig begejstring for Kronborg, som virker smittende.

Også når forfatteren forlader det strengt videnskabelige og fortæller om sammenhængen mellem Shakespeare og Hamlet - og Kronborg. Og fortæller om Holger Danske, der sidder nede i kasematterne og sover. Men som vågner den dag, Danmark har brug for det.

For netop myterne, Hamlet og Holger Danske, er en del af Kronborg. Noget af det, der gør, at Kronborg ikke bare er "et slot i Nordsjælland". Men en del af alle danskeres historie. Det fornemmes. Midt i strømmen af japanske turister med kameraer og foran kiosken ked de lækre isvafler og pølser.

Nyd dagen, alle sammen. For her er noget særligt: Kronborg.

Poul Grinder-Hansen

"Kronborg"

480 sider, stort format, fornemt udstyr

Illustreret af Roberto Fortuna

Gyldendal