Forsyth om sit stop: Der er ikke flere ord tilbage

- Jeg vil ikke skrive flere thrillers eller store, dramatiske romaner. Jeg har sagt det, jeg har at sige. Hovedet er tømt for ord.

Sådan tog Frederick Forsyth afsked med sit verdens-publikum i et interview med The Guardian i september 2016. Han var både afslappet og afklaret, og i pagt med egen tradition også forsynet med afvæbnende britisk humor.

- Min kone synes, jeg er blevet for gammel til at skrive thrillers, sagde han.

Beslutningen kom kort efter, at Forsyth var vendt tilbage fra Somalia, hvor han havde researchet til sin seneste - og altså sidste - roman, "The Kill List".

- Du er alt for gammel til at researche i disse lande. De er pokkers farlige, og du løber ikke så stærkt og reagerer ikke så hurtigt, som du gjorde en gang, sagde hun. Og det er rigtigt, siger Forsyth.

- Store romaner kræver research. Jeg holder af research til spændende romaner i spændende områder i verden. Men min kone har ret: Jeg har ikke fysikken til det længere. Nu må jeg skrive mindre, lettere ting, som jeg kan sidde og arbejde med derhjemme.

Forsyth har gennem hele karrieren skrevet på en skrivemaskine. Ganske vist en elektrisk. Men han konverterede aldrig til en pc. Han fortalte journalisten fra The Guardian, at han en enkelt gang havde prøvet at arbejde med en pc og foretage "online"-research omkring Somalia. Resultatet var skuffende.

- Den slags research giver kun statistikker, tal, kurver og diagrammer. De rummer ikke stemninger, dufte, smil og vrede. Det giver ingen inspiration, sagde den gamle forfatter, der er slået til ridder på grund af sit store forfatterskab.

Staldfidus til læseheste:

"Sjakalen" er en bog, man er nødt til at læse. Den er uden for kategori, og det er den også i Forsyths forfatterskab. Intet er i nærheden af den. Men hvis læseren gerne vil have et forslag til endnu en perle fra Forsyths gamle skrivemaskine, vil vi anbefale den lidt oversete novellesamling "Veteranen".

Forsyth skrev samlingen i 2001. Den udkom på dansk året efter. Bogens titel er hentet fra den første novelle i samlingen. Det er faktisk en krimi. Stram, spændende - og dybt gribende. Bogen rummer fem noveller - den sidste af dem er i realiteten en kort roman, for den er på over 100 sider. Det er til gengæld det mest fantastiske, mest fantasifulde, mest sjælfulde, Forsyth nogensinde har skrevet.

"Veteranen" er ikke en samling noveller fra en spændings-forfatter. Det er en stor samling fra en mand, der tilhører verdenslitteraturen.