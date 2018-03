Førstedamens bog rammer hele verden

Bøger: Tirsdag 13. november 2018 bliver det atter Obama-dag. Men denne gang er det fruen, der overtager scenen.

For denne dag udkommer Michelle Obamas erindringsbog. Den originale titel på bogen er "Becoming". Forlaget Lindhardt og Ringhof, der står for den danske udgivelse, fortæller, at der endnu ikke er fundet en dansk titel. Til gengæld er det allerede fastlagt, at førstedamens erindringer i Danmark udsendes såvel på print, altså i bogform, som i digitale formater.

Michelle Obamas erindringer er omgivet af enorm forhåndsinteresse. Hun var USA's første afroamerikanske præsidentfrue, og i de otte år, hun havde i Det Hvide Hus som Barack Obamas hustru, gjorde hun huset mere åbent, mere tilgængeligt og mere menneskeligt, end det nogensinde havde været.

Interessen omkring Michelle Obamas erindringer fremgår tydeligt af den kendsgerning, at bogen udgives verden over på samme dag. Den udkommer på 24 forskellige sprog.

Bogen fortæller om Michelle Obamas opvækst og ungdom i Chicago, om hendes uddannelse og arbejde i erhvervslivet - om kampen mellem at finde en balance mellem at være mor og karrierekvinde - og så naturligvis en hel masse om årene i Det Hvide Hus. Bogen er meget personlig præget, fortalt i en varm, åbenhjertig tone, både når det gælder glæder og skuffelser.