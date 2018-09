Første navn på plakaten: Verdensberømt forfatter hovednavn på Heartland

Den sydfynske festival Heartland præsenterer onsdag det første hovednavn til næste års festival, som foregår torsdag 30. maj til lørdag 1. juni.

Det er den verdenskendte, amerikanske forfatter Jonathan Franzen, der blandt andet har skrevet de internationale bestsellere "The Corrections" og "Freedom".

- Jonathan Franzen er efter min mening én af de vigtigste stemmer i vores kultur. Han har en nærmest seismografisk sans for omkostningerne ved vores samfund og bagsiden af vores selvskabte frihed. Vi er selvfølgelig stolte over at kunne præsentere ham i Danmark for første gang i 15 år, siger programchef Rasmus Quistgaard.

Jonathan Franzen fik sit internationale gennembrud i efteråret 2001 med romanen "The Corrections". Bogen blev oversat til 35 sprog og blev en bestseller over hele verden. Alene i USA solgte bogen næsten én million eksemplarer og modtog blandt andet den prestigefyldte "National Book Award" samt én af Englands ældste bogpriser "The James Tait Black Memorial Prize", mens Franzen var én af de tre finalister ved Pulitzer-prisen i 2002.

I 2010 udgav han "Freedom", som straks blev en international bestseller. Bogen blev kaldt "a masterpiece of American fiction" i New York Times, mens Barack Obama og Oprah Winfrey har rost værket. Jonathan Franzen var under overskriften "Great American Novelist" på forsiden af TIME Magazine, hvilket ellers sker yderst sjældent for nulevende forfattere.

Fra torsdag 13. september klokken 8.00 kan man købe billet til den fjerde udgave af Heartland. Her sættes årets partoutbilletter nemlig i salg via www.heartlandfestival.dk. Billetprisen er 1.950 kroner.