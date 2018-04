Før finalen: Seks X Factor-deltagere, der fortjener at blive husket

Noget af det måske mest kendetegnende for X Factor har været, at lige så meget vi har elsket deltagerne, lige så hurtigt har vi glemt dem igen. Men her på avisen Danmark har vi fundet nogle stykker frem, som vi mener, ikke bør gå helt i glemmebogen.

ManBand, sæson 7

Trioen ManBand vandt Blachmans hjerte allerede ved deres audition, og han tog dem senere med til liveshows, hvor de ikke uden humor skabte vaskeægte X Factor-øjeblikke. Som i femte liveshow hvor de sang Right Said Fred's "Don't talk just kiss" (med opknappet skjorte helt ned til navlen).

Ida, sæson 5

17-årige Ida Østergaard Madsen sang sig ind danskernes hjerter allerede i sin allerførste audition, og der blev hun. Hun vandt femte sæson, og sms-stemmerne afslørede senere, at hun havde ligget i spidsen i samtlige live-programmer gennem sæsonen. Og hendes audition står stadig som den - måske - bedste nogensinde.

Asian Sensation, sæson 2

Nogle, der bestemt ikke blev kendt for deres sangkundskaber, var drengegruppen Asian Sensation. Men hvad de ikke havde i vokaltalent, havde de til gengæld tifold i showmanship. De kørte den hjem på charmen, som man siger.

Ivarsson, Bang & Neumann, sæson 8

Ivarsson, Bang & Neumann lød måske allermest som et revisorfirma, men synge kunne de faktisk. Opfundet til lejligheden af mentor Thomas Blachman, og de står måske som noget af det allermest Blachmanske, der har været med i X Factor. Æstetikken og harmonierne var i hvert fald i orden, og trioen fik en fornem finale- og tredjeplads.

Annelouise, sæson 4

Blachmans "solist over 25" Annelouise Adolph skabte et af de tv-øjeblikke, der stadig giver gåsehud her syv år senere, da hun i tredje liveshow sang Kashmirs "Splittet til atomer". Annelouise nåede hele vejen til finalen, hvor en margen på 0,40 procent gav sejren til den dengang kun 15-årige Sarah.

Martin, sæson 1

I dag går han under navnet Saveus, men tilbage i 2008 var han hele Danmarks Martin fra Ørum og den allerførste vinder af X Factor. Allerede til sin audition vidste vi alle sammen, at han var noget helt særligt, da Remee brød ud i klapsalver og kaldte ham en superstjerne. Selv sagde Martin, at hans største drøm var at få en karriere som musiker og helst blive en legende. Og det blev han også, han blev nemlig den første (og største?) X Factor legende.