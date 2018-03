Flere alternativer på vej: Firmaet bag plantefars har fået blod på tanden

Et af de mest succesfulde kødløse alternativer til hakkekød kom på markedet ved årsskiftet og blev revet ned fra hylderne. Den store efterspørgsel har for alvor sat gang i hjulene i firmaet Naturli' Foods, der har nye produkter på vej.

- Vores mål er hele tiden at løfte barren for plantebaserede produkter og at være firstmover på området. Den enorme succes med Naturli' Hakket kom noget bag på os, men har givet os blod på tanden til endnu mere, konstaterer direktøren.

- Vi havde slet ikke tid til at fejre succesen. Vi skålede lige et glas soja kakaomælk og så var det tilbage til arbejdet, fortæller Henrik Lund, direktør i Naturli' Foods.

PLANTEFARS: Tirsdag 2. januar 2018 var en skelsættende dato for det aarhusianske firma Naturli' Foods. Dets hidtil største satsning, et 100 procent plantebaseret alternativ til hakkekød, kunne fra morgenstunden købes i 600 af Dansk Supermarkeds butikker landet over.

Stabile syv

Naturli' Foods blev grundlagt i Aarhus tilbage i 1988 af Poul Agger, der i stor stil lærte danskerne at drikke bl.a. havre-, ris- og sojamælk. I 2010 solgte han sit firma, som i dag med samme navn er en selvstændig del af fødevareproducenten Dragsbæk.

Naturli' Foods fortsatte i en håndfuld år med blot at have de syv medkøbte produkter på hylderne, men i 2015 begyndte en ny epoke.

- Vi besluttede på grund af stor efterspørgsel fra brugerne af vores Facebook-side Plantebevægelsen (med næsten 70.000 følgere, red.) at udvide sortimentet. Vi begyndte at produktudvikle på fødevarer og på deres placering i supermarkederne, og sådan kom for eksempel Smørbar på markedet. Produktet står tæt ved det rigtige smør, og vi kan allerede se, at det er en fordel, for halvdelen af køberne bruger ikke vores produkter i forvejen. Det er også tanken bag Naturli' Hakket, som er step to i den rejse, vi er på, fortæller Henrik Lund.

Ideen til det hakkede plantekød blev født efter inspiration fra USA, hvor et firma producerer plantebøffer, og til at begynde med var ideen da også herhjemme på samme måde at producere færdige bøffer. Naturli' Foods satte en produktudvikling i gang, men undervejs blev ideen om slutproduktet ændret.

- Jeg var til et møde i mejeriafdelingen i Dansk Supermarked, da en, vi havde handlet med tidligere, råbte igennem lokalet: Hvad så Naturli', hvornår kommer I med noget hakkekød? Jeg forklarede, at vi var i gang med bøffer, men han skulle fa'me ikke have bøffer, han skulle have hakkekød. Sådan kom vi i gang med det hakkede, og sådan kom der en aftale med Dansk Supermarked i stand, husker Henrik Lund.