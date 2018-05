Fire stjerner til en klassiker fra Netto og en lækkerbisken på nettet

Forglemmelig vin fra Sydafrika

2017 The Vinecrafter KWV, Western Cape, Sydafrika Netto: 35 kroner (13 procent)Ret lys. Sød melon og pære i duften sammen med en kant af solbærblade og lidt sved. En blød og relativt rund mundfornemmelse, nærmest cremet i sit udtryk. Her er en afdæmpet smag af stikkelsbær og lidt solbær, og i eftersmagen er det sødlig pære og lidt marcipan, der gør sig bemærket. Langt fra en "in your face-vin" - her er skruet ned i volumen for de typiske druetræk, men de er der, og vinen er forholdsvis let at drikke. Og let at glemme. Men 35 kroner er jo heller ikke alverden. Tre stjerner.