Fire historier om at komme væk

Bøger: W. G. Sebald er en forfatter, der ofte huskes for måden, han døde på - eller måske mere præcist: Tidspunktet han døde på. Han blev dræbt i en bilulykke i 2001, lige netop da hans mesterværk "Austerlitz" fik det enorme gennembrud, der sikrede Sebald verdensberømmelse.

Sebald nåede at se det store gennembrud. Men ikke at nyde det. Inden "Austerlitz" havde Sebald skrevet en række fortrinlige bøger. Men han er ikke nogen let forfatter at læse. Han skriver fornemt, men der skal tænktes undervejs.

Derfor blev hans værker måske ikke helt påskønnet, som de burde være blevet. Den ære er så tilfaldet Sebald posthumt. For hans tidligere bøger er blevet populære.

Nu har forlaget Gyldendal sendt endnu et af Sebalds tidligere værker på markedet, nemlig det lille mesterværk "De udvandrede". Bogen består af fire sammenhængende fortællinger om fire jødiske emigranter. Historier om familier, der har levet og boet et sted i generationer, men som må bryde op - krydse grænser, slås med myndigheder, kæmpe med mægtige udfordringer - som midt i smerte og angst søger lykken, friheden, fremtiden.

Der er tale om jødiske familier, og gennem tiderne har jøderne ofte måtte emigrere, bryde op. Nu og da for at realisere drømme. Men ofte fordi det kort og godt handlede om at komme væk.

I Sebalds bog er én af de fire historier en fortælling om en jøde, der ser fremtiden i øjnene og vælger at komme væk fra Hitlers Tyskland, mens der en mulighed for det. Han slipper væk, men resten af livet kan han ikke lade være med at tænke på fortiden. På dem, han rejste fra. På dem, som blev. Og hvad der skete med dem.

Sebald selv var krigsbarn. Han blev født i Bayern i 1944. Faderen var tysk SS-officer. Efter studier i Schweiz og England valgte Sebald at blive boende i England, hvor han underviste i sprog og litteratur ved universitetet i Norwich.

"Bogkassen" uddeler ikke stjerner til genudgivelser. Men vi anbefaler gerne "De udvandrede". Det er en bog, der råber op gennem tiden og stadig giver stof til eftertanke.