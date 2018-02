Filmfestival i Berlin: En cocktail af stjernestøv og storpolitik

Der var fyldt op i salen, som summede af forventning. Ikke en plads var ledig. Og dog, der var en enkelt mellem to danske mænd. De flyttede overtøjet for at give plads til den elegante, let parfumerede kvinde, der forgæves havde spejdet efter et ledigt sæde og lige nåede at tage plads, inden filmen rullede skærmen.

Pludselig sad jeg ved siden af Jaqueline Bisset, den verdensberømte franske skuespillerinde. Som medlem af juryen ved den internationale filmfestival i Berlin skulle hun bare have en plads, så det var jo lidt pinligt, at de eller så korrekt tyske arrangører havde glemt at reservere en plads til hende. Der dryssede så lidt stjernestøv på to danske mediefolk, og den franske skuespillerinde takkede pænt for venligheden.

Nok var det tilfældigt, at filmstjernen Bisset sad blandt publikum i den spækkede biograf, men det er et godt eksempel på, hvor folkelig forankret filmfestivalen i den tyske hovedstad er. Hvor kan man ellers støde på en anden fransk filmdiva, Catherine Deneuve, lige uden for hotellet? Og så formåede den feterede femme fatale sågar at hilse på en for hende ukendte dansk journalist, der bare lige skulle den anden vej.

Festivalen i Berlin, som jeg i år besøger for 25. gang i træk, kan lige som de andre store filmtræf i Cannes og Venedig, godt lide kendte personer, for de trækker jo både folk og opmærksomhed til, men meget andet kan gøre det.

For eksempel som i 2017 at vise 400 forskellige film og tiltrække 300.000 biografgæster i løbet af de ti dage, den årlige festival i februar varer. Nok er der meget mere stjernestøv og guldglimmer ved to andre store festivaler i Frankrig og Italien, for Hollywood holder traditionelt sine nye film tilbage op til Oscar-uddelingen i marts, men i Tyskland kan man altså det der med at kombinere fornøjelse og forretning. Omsætning på festivalen sidste år: 125 millioner euro, små 1,3 milliarder kroner. Og udbud og efterspørgsel ventes at være lige så stor i år.