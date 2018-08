Film: Uret tikker på den moderne slagmark

Silva og hans hold af rutinerede specialstyrkesoldater hentes ind for at redde situationen, og så ruller plottet ellers hastigt, forvirrende og uovervejet derudad i Peter Bergs actionthriller, der grundlæggende handler om at transportere den vigtig informant 22 miles gennem storbyen. Fra punkt A til B. Uden at dø. Der stilles ikke for mange spørgsmål af den ellers så kvikke Silva, men uret tikker og informanten lover det altafgørende kodeord ved ankomsten ved et frelsende transportfly ud af landet.

Og tingene brænder i den grad på i et mindre asiatisk land, hvor et farligt, radioaktivt stof er løs på gaderne. En mystisk politibetjent og loyal informant kontakter den amerikanske ambassade og forlanger at blive transporteret ud af landet, hvis USA skal have fingrene i stoffet før potentielle terrorister.

Når det handler om at gøre det umulige muligt, forstår agent Silva, at bits, bytes, godt efterretningsarbejde og ikke mindst evnen til at tænke ud af boksen er lige så vigtig som talent med maskinpistolen. Og det er netop fantasien, der gør Silva til så effektiv en agent. En af CIA's bedste, der hentes ind, når alle andre kort er spillet.

Fejler på et afgørende punkt

Ved første øjekast rummer "Mile 22" alle elementerne til en vellykket politisk tonet actionthriller på den moderne, digitale slagmark. Et enkelt, missionsbaseret plot, barske specialstyrkesoldater med et stænk menneskelighed under den hårde facade, hightechvåben, militærjargon ad libitum, forræderi, dobbeltagenter og ikke mindst velanrettede, blodige øretæver doseret med rund hånd. Plus en hot, indonesisk stjerne, Iko Uwais, der i beslægtede værker formåede at levere spændstig, brutal action.

Jo, "Mile 22" rummer det hele, men fejler på et afgørende punkt. Den mangler simpelthen den sammenhængskraft og filmiske mørtel, der skal få det hele til at hænge sammen. Når plotdrejninger dikteres af spændingsmomentet frem for logik og fornuft, kræver værket en filmskaber, der mester og vægter både det voldsomt karikerede og super stilfulde. Og den actionfilmskaber er Peter Berg desværre ikke.

Den ellers ganske rutinerede Berg formår aldrig at give Lea Carpenter og Graham Rolands sjuskede manuskript den spændstige og medrivende form, som gør, at man ser gennem fingre med de utalligt ophobende spørgsmål og stakåndede fortællemæssige finter, der virker så tilfældige, at de synes udtænkt, mens de udspiller sig.

Cheffotograf Jacques Jouffrets billeder er nok potente og skarpladte - især når de trækker på Iko Uwais' evner som lynhurtig, øretæveleverandør - og rummer den grumsede, håndfasthed vi finder i Bergs langt mere vellykkede, simple thrillers "The Kingdom" og "Lone Survivor". Værker, der i højere grad formår at vægte kravet om stilfuld, nærværende action med ønsket om at række ud over genrekonventionerne og kommentere den politiske nutid, filmene spiller op mod.

Tilbage står vi i "Mile 22" med en sjusket udtænkt thriller, der sløvt spiller op mod en politisk samtid med uklare fjendebilleder, men på mærkværdig vis leverer diffuse og utroværdige figurer leveret af en tænderskærende John Malkovich og den falmende stjerne Mark Wahlberg. Begge dårligt valgte eksperter som ledere af en operation, der synes elendigt organiseret fra første sekund. De ophobende spørgsmål og utallige uklarheder søges udvisket med hidsige flash forwards og grove, aggressive monologer fra Wahlberg, som på intet tidspunkt formår at træde i karakter som efterretningsgeni, der eftersigende skulle kunne få enhver umulig mission til at klappe.

Film: "Mile 22"

Action, amerikansk, 94 minutter, tilladt over 15 år