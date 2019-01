Film: Udbrændt strømer ser rødt

På kanten af et udtørret flodleje i Los Angeles ligger et gennemhullet lig. Med tømmermænd og negativ attitude ankommer den hårdkogte politidetektiv Bell for at kaste første blik på gerningsstedet. De øvrige politifolk sukker og kommer med giftige kommentarer. Bell er politidamen, ingen kan lide. Opløst af druk og femten års selvdestruktiv adfærd, efter hun gik under cover i en bankrøverbande for at standse deres kup. Under cover-opgaven ødelagde hendes liv. Nu er hun et dårligt menneske og en elendig mor, men en effektiv politidetektiv med et tvivlsomt renomme.

En farvepatronmærket pengeseddel ved liget sender et signal om, at den psykotiske bandeleder Silas er tilbage efter femten år i skjul. Han er løbet tør for penge, og det ser ud til, han er ved at samle det gamle hold til et nyt kup. Et kup, Bell sætter alt ind på at standse.

Siden gennembruddet i starten af 90'erne har der været et eller andet med australske Nicole Kidman og forvandlinger. Det handler ikke bare om at spille rollen. Det handler ofte også om ikke at være bange for at smøre tykt på - og så bære det selvsikkert i mål. Med roller i stilfuldt overproppede film som "Batman Forever", "Moulin Rouge!" og "Aqua Man" viste hun absolut ingen berøringsangst over for det overgjorte og karikerede.

Rollen som Virginia Woolf i Stephen Daldrys "The Hours" overbeviste selv gnavne kritikere om, at Kidman kunne levere en solid rollefortolkning gennem utallige lag af makeup og gøre figuren til hendes helt egen. Præcis det samme gør sig gældende i Karyn Kusamas barske krimidrama "Destroyer", hvor Kidman for fuld udblæsning spiller politidetektiven Erin Bell i to parallelle handlingsforløb. Som nybagt, idealistisk strømer og som udskidt og nedslidt politidetektiv. Korpsets mest uønskede.

Hun har valgt en rolle, der kræver forvandling. Den er grim. Både fysisk og psykisk. Og Kidmans evne til at spille gennem den grænseoverskridende makeup med en vedholdende og skarp rollefortolkning giver pote, når det handler om at forstå figurens transformation og gøre Bells samvittighedskvaler og den tunge aura af skyldfølelse nærmest fysisk nærværende i filmens betændte univers. Man kommer uundgåeligt til at tænke på Charlize Therons utrolige forvandling til seriemorderen Aileen Wuornos i Patty Jenkins' "Monster".