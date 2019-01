Film: Trekantsdrama i Lanthimos' tryllespejl

Med film som "Killing of a Sacred Deer" og "Dogtooth" har græske Yorgos Lanthimos gjort sig bemærket som en af Europas mest spændende nye filmnavne. I "The Favorite" fortæller han historien om den svage og usikre Dronning Anne (Olivia Colman), der hader at regere. I virkeligheden er det den kolde, grove og arrogante veninde Lady Sarah (Rachel Weisz), som styrer landet. De får begge noget at se til, da Ladyens naive og uskyldige kusine, Abigail (Emma Stone), hyres som tjenestepige på slottet. Foto: Twentieth Century Fox