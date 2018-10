Film: Sidste omgang med Afdeling Q

Pigeanstalten spiller en afgørende rolle, ja, den er nærmest en karakter i sig selv, i Christoffer Boes filmatisering af Jussi Adler-Olsens krimiroman "Journal 64". Her lander en forsvindingssag på Afdeling Q's bord, da håndværkere bryder en væg til et tilmuret rum ned i en lejlighed i København. Uhyggeligt placeret omkring et bord finder man tre mumificerede lig. Placeret der en gang i 1980'erne. Deres kønsdele er afskårne og placeret på tallerkenerne som et makabert sidste måltid.

Tvangssterilisation var ofte pigernes eneste mulighed for at slippe fra Sprogø. Da anstalten blev etableret i 1920'erne var ideen om racehygiejne fremherskende, og man ville dårligt arvemateriale til livs.

Som en glemt, men uudslettelig plet ligger Sprogø godt og vel midtvejs mellem Fyn og Sjælland. Fyrtårn og bygninger i disen og i skyggen af Storebæltsbroen. Et sted, der oser af isolation, hemmeligheder og kollektive fortrængninger. Her udspillede et mørkt kapitel af danmarkshistorien sig.

Iscenesættelse af fortidens synder

Hvad spændingen angår kører "Journal 64" i samme spor som seriens tidligere film. På godt og ondt kender vi mekanismerne og genrekonventionerne fra Jussi Adler-Olsens romaner og de ind til videre fire film om sagsgenåbnerne Mørck og Assad.

Det, der lige giver seriens seneste kapitel det lille, afgørende ekstra i forhold til forgængerne, er stoffet. Afdeling Q er den afdeling på politigården, hvor henlagte sager genåbnes, og hvis nogen nyere fortælling fra virkelighedens verden fortjener at blive trukket ud af samfundets skamfulde fortrængninger og nærmest tigger om at blive anvendt til et krimiplot, er det historien om pigerne på Sprogø. En af landets betændte fortrængninger af den slags, der sjældent vendes, når vi tænker over, hvem vi er.

Af seriens fire film, er "Journal 64" holdningsmæssigt den mest markante, fortællemæssigt mest komplekse og det værk med mest på hjerte. Snedigt iscenesættes fortidens synder i den spirende velfærdsstats navn, og helt naturligt spejles begivenhederne i nutiden, hvor der digtes videre med en underliggende, advarende klang om, hvordan en totalitær og elitær idé kan spire og være grobund for en uhyrlig måde at behandle fremmede og udstødte på. Dem der ikke er velfærdsstaten værdig. Ligner det den måde, vi behandler visse befolkningsgrupper på i dag? Døm selv.

Med "Journal 64" leverer Christoffer Boe sit lettest tilgængelige værk. Et tydeligt skridt over i mainstreamarenaen for en instruktør, der med æstetiserede, indadvendte og aparte filmfortællinger, længe har befundet sig på den danske filmbranches sidelinje, men helt sikkert har fortjent et større og bredere publikum.

Hvad hovedrollerne angår, er der desværre tale om den afgørende sag for to skikkelser, som begge har givet en skarp og engagerende rollefortolkning. Grundet kreativ uenighed er "Journal 64" sidste omgang med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares i rollerne som Mørck og Assad. Synd. De to skuespillere har virkelig godt fat i figurerne, makkerskabets op- og nedture og det humørsvingende ping-pong i Q-kælderen. De udgør et solidt, dynamisk centrum for serien, og det er svært, for ikke at sige fuldstændigt umuligt, at tænke sig kommende Afdeling Q-film uden de to markante skuespillernavne, der fra allerførste film forståeligt nok strøg direkte ind i de danske filmelskeres hjerter.

Film: "Journal 64"

Krimi, dansk, 118 minutter, tilladt over 15 år