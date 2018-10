Film: Kærlighed fra bunden

Osamu og Nobuyo har begge et stort, rummeligt hjerte for børnene Aki og Shota, men der rokkes ved den lille, kunstige familiekonstellation, da de vælger at tage den omsorgssvigtsramte, femårige Yuri til sig. Hun har fået bank og er blevet efterladt af forældrene på altanen i isnende kulde. Yukis ankomst betyder ikke kun, at Shota nu har fået sig en halvsøster, mens han endnu forsøger at affinde sig med Osamu som erstatning for sin rigtige far, det betyder også, at de meget vel kunne komme i myndighedernes søgelys, for politiet vil uundgåeligt forsøge at finde frem til den forsvundne Yuki.

Kernen i den lille, falske familie af udstødte nederst på den sociale rangstige er familieoverhovederne Nobuyo og den lidt fjollede og klovnagtige byggearbejder Osamu, der lever efter sine egne hjemmestrikkede regler og moral for at kunne holde det hele ud.

Udsædvanlige familiesammensætninger

Den japanske filmskaber Hirokazu Koreeda er langt fra noget nyt bekendtskab på de danske biograflærreder. Med en række blændende film om usædvanlige familiesammensætninger belyser han og sætter spørgsmålstegn ved de traditionsbundne japanske værdier som arbejde, kernefamilie, materielle goder og den hårdtarbejdende patriark som midtpunkt for det hele.

I et eftertænksomt øjeblik spørger den unge, kønne Aki ind til deres usædvanlige familiesammensætning. - Vi er bundet sammen her, forklarer faderskikkelsen Osamu med en blanding af ægte følelser og romantisk drømmeri, mens han lægger hånden over hjertet. - Hvad er det, der normalt binder mennesker sammen?, afrunder han. - Penge, svarer Aki, der under navnet Sayaka tjener til dagen og vejen som danserinde i et peepshow.

Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at Osamu og Nobuyo nærer stor kærlighed til alle i den lille, ludfattige familie af udstødte, der er samlet i bedstemoderens trange lejlighed, men er kærlighed alt, der er? Og er det nok? Det er det, Koreeda sætter spørgsmålstegn ved og langsomt sniger sig ind på, mens den enkle handling i hans Cannes-prisbelønnede værk langsomt trevles op og viser sig at være langt mere kompleks end først antaget.

Man kan med rette indvende, at der for så vidt ikke er noget nyt under solen i Koreedas seneste film, men "Shoplifters" rummer netop alt det, der kendetegner en ægte auteur, som holder fast i såvel form som temaer.

Med lavmælte filmiske perler som "Nobody Knows", "Still Walking", "Efter stormen" og "Min Søns familie" har Koreeda med eminent, stille filmkunst kastet nyt lys over de japanske værdier og dermed på sin egen uhøjtidelige facon opfordret til debat og forandring. Selvom instruktøren har været her før, så er "Shoplifters" et smukt og helstøbt værk, der samler de spor som udfordrende og i et langsomt filmsprog for de tålmodige lægges ud i Koreedas værker.

Næsten uden undtagelse sniger filmskaberens film sig ind på livet af samfundets små skæbner og menneskets inderste væsen uden at det på noget tidspunkt fremstår bedrevidende, formanende eller får det næsten oplagte skær af problemfilm, vi ellers forbinder med socialrealismen.

Intet under, at Cannes-juryen blev grebet af denne pragtfulde, menneskekloge og bevægende film.

Film: "Shoplifters"

Drama, japansk, 121 minutter, tilladt over 15 år