Film: Ghettopigen ta'r springet

Hvis vi skal tro Yvan Attals drama om indvandrerpigen Neila, er det parisiske Pantheon Assas et af Europas førende universiteter, hvad angår lov og retorik. Men også et småfascistoidt sted, hvor hyggeracismen lever i bedste velgående, og borgerskabet ureflekteret reproducerer hvide mønsterborgere til den franske, velhavende overklasse. Et sted, hvor de studerende tugtes for at bringe det bedste frem i dem.

Og blandt de mest berygtede undervisere er professor Pierre Mazard. En bitter, aldrende herre, der tror fuldt og fast på ordets magt og sprogets evne til at inspirere, provokere, udfordre og overbevise. Han dyrker mere eller mindre bevidst det politisk ukorrekte for at sætte skub i sagerne og foragter digitale medier for deres flade, unuancerede forenklinger og dårlige indflydelse på sproget. Han elsker at sætte sagen på spidsen og skubbe de studerende ud på usikker grund, hvor de er tvunget til at træffe svære valg.

- Jeg kunne også bare følge strømmen og sige Je Suis Charlie i hver anden sætning, provokerer Mazard universitetets rektor. Og måske har han ret, men der er problemer forude. Mazards skarpe og småracistiske irettesættelse af en ung studerende, Neila, er endt på internettet, og han tvinges nu til at vejlede hende gennem en retorikkonkurrence for førsteårsstuderende.

Den gnavne Mazard driller Neila:

- Du tage kampen op. Eller du kunne droppe ud, for det føles sikkert trygt at blive i offerrollen.

Hun er dog mere begavet end han forventer og langsomt spirer et venskab. Men vil det holde, hvis Neila opdager, at hun blot er Mazards projekt? Hans gode gerning, så hans ansættelse fortsat er sikret, og han kan fortsætte sin kynisme mod universitetets studerende.