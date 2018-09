Film: Finurligt flagrende email-kærlighed

Let plot og masser af charme og detaljerigdom driver Jesse Peretz' herlige filmatisering af Nick Hornbys roman om umodenhed, fankultur og sidespring per e-post. En romantisk komedie, der ikke rigtig ligner alle de andre.

Annie og Duncan er så småt ved at gå hinanden på nerverne. De har været sammen i 15 år, men den store lidenskab har aldrig indfundet sig. Mere en slags langsomt lidende tilfredshed med, at tingene er, som de er, og det kan man ikke lave om på. At Annies biologiske ur tilmed er begyndt at tikke meget højt, taler de slet ikke om.

Duncans store passion er den oversete rockstjerne Tucker Crowe, som college-radioerne skamspillede i 90'erne. Efter et enkelt album og på nippet til et mainstreamgennembrud forsvandt Crowe. Uden et spor. Nu administrerer Duncan med rendyrket besættelse et website, hvor enhver afkrog af Crowe-mysteriet vendes med en sammensværgelsesorienteret grundighed, der ville gøre både JFK og Elvis gule og grønne af misundelse.

Da en ukendt demo, en genindspilning af det legendariske "Juliet, Naked", dukker op, er Duncan euforisk. Annie rakker det ned, mest i trods, og lægger et groft indlæg ud på forummet. Der går ikke længe før Crowe, som følger med i smug, kontakter hende. En email-affære er under opsejling.

Undervejs i Jesse Peretz' "Bare Juliet" vil mange uden tvivl savne det enorme emotionelle schwung, Hollywood har stopfodret os med og lært alverdens biografgængerne, at romantik skal serveres med. Er man på forkant med, at Peretz' romantiske komediedrama tager afsæt i materiale af Nick Hornby, forfatteren bag "High Fidelity", "Langt nede" og "Omkring en dreng", så kommer det vel næppe som nogen overraskelse, at denne blide komedie styrer i en stor bue uden om det romantiske dramas genrekonventioner og i stedet for stram plotafvikling fokuserer løst og let på miljø og karakterer. Det føles lidt fladt. På den gode måde.