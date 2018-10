Film: Fed tur til flad finale

I århundreder er eventyrere vendt hjem fra Himalayas isnende højder og har berettet om yetien: At denne pelsklædte kæmpe findes, og at de helt sikkert har set de enorme fodspor, deraf den engelske betegnelse: Bigfoot. Ingen har nogensinde troet dem. Hvorfor skulle det omvendte så ikke også være tilfældet: At nogle af de fastboende yetier i Himalayas isnende højder påstår, at de har set bittesmå fodspor fra de, hos dem, lige så sagnomspundne Smallfoots. Heller ingen har nogensinde troet dem. Dette omvendte eventyr er det opfindsomme udgangspunkt for den omhyggelige animationsfilm "Smallfoot", som er en fængende fryd for både øjne og øre, der opruller urgamle myter med overrumplende tvists og vækker interesse hos alle aldre - til den dybt skuffende fuser ud i populistisk frelsthed.

Det er en herligt selvoptaget tv-vært, der skaber kontakt mellem Smallfoots og Bigfoots. Dette møde, som både er et chok og en bekræftende åbenbaring for begge parter, afføder en perlerække af sjove, søde og absurde situationer: Blandt andet at yetiens forsøg på at holde mennesket varmt resulterer i, at han dels drejes på et spid over bålet og dels snøres ind som en puppe i sin sovepose.