Film: Fantasy uden skam

Skammerheksen Dina (Rebecca Emilie Sattrup) og sortemesteren Sezuan (Dejan Cukic) drager mod Sagisborg for at befri sin broder Davin og tronarvingen Nico, inden den grusomme Fyrst Drakan opdager Nicos sande identitet. Undervejs får Dina mistanke om, at Sezuan er hendes far, og at hun har arvet hans mørke kræfter. Foto: Nordisk Film