Film: Familiefilm fra forkants-Danmark

Altid brændende entusiastiske og dødsforagtende risikovillige Regner Grasten har med "Team Albert" skabt en helt ny filmform - ja, faktisk sin egen mini-genre. Ikke så ringe endda og med en masse fingerspidser på øjeblikkets ungdoms-medie-puls. "Team Albert" er hverken ren realisme, dokudrama eller rent opdigt. Mange voksne vil overhovedet ikke kende denne Albert (med det virkelige efternavn Dyrlund), som blandt de unge har tusindvis af trofaste følgere på sin YouTube-kanal. Derfor er det bare så smart at gøre netop ham og hans verden til henholdsvis stjerne og miljø i en spillefilm, der følger alle gode (og mindre gode) gamle familiefilms mønstre og traditioner. Og modigt at mikse stram professionalisme med lallende amatørisme under det neonbøjede motto: "Overdrivelse fremmer forståelse".

3. g på Helsingør Gymnasium en måneds tid før studentereksamenen: En overdrevent strid lærer provokerer Albert til at lave en YouTube-video, der skal have mindst 200.000 reaktioner, ellers dumper han. Med et par loyale venners hjælp lykkes det med en alternativ kattevideo, som fluks gør Albert til YouTube-stjerne. Da klassens nye, overdrevent lækre babe, Louise, der desværre også er overdrevent elendig til at spille skuespil, derfor bliver lun på Albert, ser hendes overdrevent opportunistiske far mulighed for at skabe en gigantfortjeneste for det overdrevent lede produkt: Kids-booze, sprut til børn, som han er agent for. Han spilles af filmens instruktør, Frederik Nørgaard, uden antydning af skrupler eller moral, men med masser af egoistisk energi og selvhævdelse. Så er filmens overdrivelser vist slået fast.