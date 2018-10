Fra at være en helt almindelig pige med 12-årige pigers problemer befinder Clara (Gerda Lie Kaas) sig pluselig i en verden af vildhekse, vildvenner, vildsang og vildveje. Her er hun den udvalgte, kan tale med dyrene og forude venter et drabeligt opgør med den onde, magtsyge Bravita - og måske hendes egne dæmoner. Foto: Nordisk Film