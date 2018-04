Film: En flænge i oplevelsen

Sygdommen, som hovedpersonen, Katie, lider af, forkortes XP og er en voldsom pigment-defekt, som gør, at blot et enkelt sekunds udsættelse for en enkelt solstråle på kort tid kan dræbe den syge. Barskt sagt: En perfekt sygdom at opbygge et drama på. Katie mistede sin mor som lille, og hendes sympatiske far har siden skærmet hende mod de sædvanligvis så livgivende solstråler. Men nu er Katie teenager, netop færdig med high school, og hun træffer pludselig jævnaldrende Charlie, som hun har slugt med øjne og hjerte, når han to gange dagligt har passeret hendes mørklagte vinduer i et helt årti. På en brøkdel af et sekund forelsker han sig lige så vildt og vanvittigt i hende, og hvad så?

Til dette kræves, at selve sygdommen gøres forståelig, og at dens grusomme forløb mod den tragiske slutning tilsættes en omhyggeligt afpasset portion lettende og distancerende humor, gerne af den selvironiske og barske slags.

"Midnight Sun" hører til den svære og krævende subgenre, som også "En flænge i Himlen" og "Mig før dig": Ungdoms-sygdomsfilm. Disse skal både informere sagligt om et sygdomsforløb, som skal røre, ryste og minde om, at vi alle, selv de helt unge, en dag skal dø, og samtidig være sober og acceptabel underholdning for især de medieforbrugende og -forvænte teenagere.

Uforløst

Det er muligt, at Bella Thorne, der spiller Katie, var en styrtpopulær Disney-barnestjerne, men en talentfuld, moden og troværdig voksen-skuespiller har hun afgjort ikke udviklet sig til. Hun overspiller skabagtigt, samtidig med at hver eneste replik sluses ensformigt ud. Hun virker kort sagt vildt irriterende, og over- (eller under-) gås kun i så henseende af Quinn Shepard som den tåbelige hjerteveninde, Morgan. Til gengæld er de to "hoved-mænd" glimrende: Rob Riggle som Katies far spiller klart og stærkt og fremfører alle rollens mange lag af angst, sorg, afmagt og accept, og unge Patrick Schwarzenegger som kæresten Charlie, der i sin skæbnesvangre blanding af vild forelskelse og dyb uvidenhed kommer til at igangsætte fatale hændelsesforløb, formår med sit fine spil at gøre rollen positivt opmærksomhedsdragende. Kontrasten mellem disse fire hovedpersoners talent, indlevelse og ægthed smadrer filmens helhed.

"Midnight Sun" er en begavet, meningsfyldt og fint komponeret historie, der bygger på den japanske film "Song of the Sun". Men dens kvaliteter forbliver uforløste, og den får lov at bølge uhæmmet op og ned mellem sikkert, ægte talent og skabagtigt, ustyret overspil."Midnight Sun", amerikansk, 108 minutter, tilladt over 11 år.