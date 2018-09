Film: Danske kvinde, hvad nu?

Showbusiness er hård og nådesløs, og egentlig er de kørt lidt fast og trætte i det hele, Ditte og Louise. To skuespillerinder i midten af 40'erne, der aldrig rigtig fik den karriere, de havde håbet på. Nu kører de provinsbyerne tynde med deres lille revyshow, Øgler, mens de stadig tager små- og statistroller og stadig håber på det store gennembrud på det store lærred.

Misundeligt kigger Ditte og Louise på vejsideplakaten til Anders W. Berthelsens seneste spillefilm, "Helten", der skamrider kønsrolleklicheerne, som altså er i forvandling og opløsning, selvom transformationen ikke helt er nået ind til filmbranchens kerne. - Alt det der Metoo, ændrer jo i virkeligheden ikke en skid, lyder det blandt skuespillerherrerne på baren. Mænd skal være brandable. Kvinder skal være fuckable. Med andre ord: Det er mænd der markedsfører og sælger filmen. Kvinder er bare blikfang.

Under castingen til en film går det op for Ditte, at løbet er ved at være kørt. Gammel luder, lyder rollebeskrivelsen, hvor hun skal sutte den af på en betjent. Og der er ingen replikker. Ditte får ikke rollen, men kaster sig desperat ud i næste projekt, vikingefilmen "Toke og Harald", hvor hun, træt af blot at være blikfang og krydderi, iført falsk skæg og med navnet Ditlev vælger at troppe op til castingen som Toke. Spillende over for netop Berthelsen, der altså stadig kører store roller hjem og kører den maskuline stil.

Overraskende nok får den sensitive, skæggede og feminine Ditlev rollen som vikingehelt, og beruselsen over pludselig at være stjerne (og mand) gør Ditte helt ør. Eller måske er det dobbeltlivet, for nu kan Ditte ikke rigtig finde ud af, hvem hun er. Forvandlingen sætter også skub i Louise, der føler sig svigtet og søger mod et fast parforhold med lægen David, hun tidligere har datet.