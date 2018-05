Festivalerne kommer: Her får du mest valuta for pengene

Danmark er efterhånden oversvømmet af musikfestivaler. Musikredaktør Simon Staun giver her sit bud på, hvor man får mest for pengene. Igen i år er århusianske Northside og sjællandske Roskilde Festival forrest i feltet. Med de to fynske festivaler Heartland og Tinderbox som tætte forfølgere. Samt en Smukfest, der tager revanche for et elendigt program i 2017.

Festivaler: Nogle danske festivaler fokuserer på festen, fortrinsvis danske bands eller finurlige temabarer, mens andre satser benhårdt på musikalsk mangfoldighed eller nichemusik med navne så smalle, at de færreste danskere kender dem.

Så hvordan giver man karakter til festivaler med vidt forskellige profiler, længder og billetpriser?

Som musikredaktør har jeg valgt at tage udgangspunkt i, hvor jeg mener, man får mest musik for pengene. For jeg har den holdning, at man tager til en festival for at høre musik. Og lader festen komme i anden række, selv om det i sagens natur kan være festligt at være til koncert.

Det er umuligt ikke at lade sine personlige præferencer påvirke bedømmelsen, og som anmelder har jeg en tilbøjelighed til at fokusere på udenlandske bands på sommerens festivaler, da flertallet af de danske bands har optrådte på landets spillesteder i løbet af efteråret, vinteren eller foråret.

En festival betragtes i denne sammenhæng som et musikarrangement, der afholdes over flere dage. Da der afholdes et væld af festivaler i dækningsområdet, har vi været nødt til at vælge de mest besøgte til. Med sjællandske Roskilde Festival som oplagt gæst, fordi mange tusinde jyder og fynboer hvert år indløser billet.

Roskilde Festival - fem stjerner Selvom der er mange gengangere blandt hovednavnene (Gorillaz, Nick Cave, Nine Inch Nails og Massive Attack m.fl.), er Roskilde igen et overflødighedshorn af musik inden for nærmest alle tænkelige genrer. Sidste år havde jeg det formål primært at høre koncerter med bands, jeg ikke kendte i forvejen. Det gav nogle fantastiske uventede oplevelser, som smeltede godt sammen med de forventede højdepunkter med hovednavnene på Orange Scene og i Arena-teltet. Roskilde kan være en musikalsk opdagelsesrejse, hvis man tør lade sig føre med. Historien viser også, at Roskilde er den første festival til af booke navne, der om to-tre år er øverst på plakaten på de andre danske festivaler. Så meget af guldet gemmer sig i andet eller tredje dæk på plakaten. Fem bands jeg vil høre: Eminem, David Byrne, Nick Cave & the Bad Seeds, Massive Attack og Clutch Roskilde Festival; 30. juni til 7. juli, 2100 kr.

Northside Festival - fem stjerner Den århusianske festival rammer min personlige musiksmag så rent i år, at det næsten er skræmmende. Queens of the Stone Age, Beck og The National hører til mine absolutte yndlingskunstnere. De får selskab af det glimrende amerikanske rockband A Perfect Circle, min ungdoms helt store hiphop-idol Ice-T og hans hårdtslående rockband Body Count, The War on Drugs, den ene halvdel af Oasis med Liam Gallagher og MC50, der er Wayne Kramers hyldest til bandet MC5 og gruppens kultalbum "Kick Out the Jams". Fredagens program er i særklasse. Det er imponerende, at navne som Rival Sons, N.E.R.D og Jimmy Eat World nærmest er fyld. Fem bands jeg vil høre: Björk, Beck, Queens of the Stone Age, Liam Gallagher og Father John Misty Northside Festival; 7. til 9. juni, 1595 kr.

Heartland Festival - fire stjerner Den fynske festival ved Egeskov Slot fortsætter med at imponere med navne, som virker skræddersyede til festivalprofilen. Koncerten med gendannede The The er et absolut must for rockfans fra hele landet. MØ på noget nær hjemmebane er også interessant, mens legenderne Patti Smith og Van Morrison på papiret ligner bulls eye. Selvom man ikke kan kapere mere end fem-seks koncerter på et festivaldøgn, kommer den fynske nichefestival lidt til kort i år, når den sammenlignes med det overdådige udbud i Roskilde, Aarhus og Odense. Men bookingerne i forhold til målgruppen er igen spot on. Fem bands jeg vil høre: Patti Smith, Van Morrison, MØ, The The og LCD Soundsystem Heartland Festival; 31. maj til 2. juni, 1690 kr.

Tinderbox Festival- fire stjerner Tinderbox i Odense byder på den bedste festivaltorsdag hele sommeren. Festivalen lægger fra land med Biffy Clyro, Bastille, Depeche Mode, Iggy Pop og Prophets of Rage, hvilket selv for Roskilde Festival havde været opsigtsvækkende. Fredagens program halter lidt i sammenligning, hvilket gør det til en regulær katastrofe at placere The Breeders og Alanis Morissette oven i hinanden. Editors, Jack White og den elektroniske legende Tiësto lørdag er med til at hive helhedsindtrykket op. Og så er de mange kompetente navne på Magicbox-scenen ikke engang nævnt. Det er også et stort plus, at festivalen genindfører sin teltscene, hvor flertallet af de bedste koncerter foregik det første år. Fem bands jeg vil høre: Depeche Mode, Iggy Pop, Prophets of Rage, Jack White og Alanis Morissette Tinderbox Festival; 28. til 30. juni, 1595 kr.

Tønder Festival - fire stjerner En af Danmarks mest rendyrkede nichefestivaler er knap så meget niche med popfænomenet Lukas Graham og rockbandet Kellermensch på programmet. Men det er stadig folk, americana og roots i spandevis. Der er genvalg til en del kunstnere fra sidste års festival, hvilket trækker lidt ned. Amerikanske The Mavericks er det ubetingede hovednavn, selv om landsmændene Sam Outlaw og Jeffrey Foucault også er fine bookinger. Det er herligt at se, at der optræder forholdsvis mange kvinder på festivalen. Laura Mo, svenske Melissa Horn, Annika Aakjær, grønlandske Nive Nielsen, Anne Linnet, amerikanske Dusty Heart og australske All Our Exes Live in Texas er alle yderst interessante kunstnere. Fem bands jeg vil høre: The Mavericks, The Dead South, Nive Nielsen, Laura Mo og Jeffrey Foucault Tønder Festival; 23. til 26. august, 1490 kr.

Smukfest - fire stjerner Efter et regulært katastrofeår rent musikalsk i 2017 er Smukfest i Skanderborg tilbage på sporet. Selv om festivalens fokus stadig er dansk, er der flere fornemme bookninger. Shawn Mendes rammer perfekt festivalens profil, lige som Britney Spears kan skabe massepsykose under bøgetræerne. Der er også spændende navne som Kendrick Lamar og Deadmau5, der dog stikker lidt ud i forhold til profilen, men indikerer, at man har gjort sig en kende mere umage med programlægningen. Der kan ikke herske tvivl om, at den aldrende crooner Tom Jons kommer til at sætte ild i skoven med sine glohede evergreens, og det er også en sjov idé at booke Inner Circle, Bananarama og Fab Morvan fra Milli Vanilli. Navne, der havde været håbløse på Northside 20 km mod nord, men som med garanti bliver blandt årets "must sees" for den modne del af publikum på Smukfest. Fem bands jeg vil høre: Britney Spears, Kendrick Lamar, Shawn Mendes, Deadmau5 og Tom Jones Smukfest; 8. til 12. august, 2695 kr.

Jelling Musikfestival - tre stjerner Nickelback er ét af de mest hadede bands nogensinde. Derfor er det pænt sats af Jelling Musikfestival af booke det canadiske klynkerockband, som primært er kendt for hittet "How You Remind Me". Sammen med amerikanske Susi Quatro og irske Tom Donovan får man ikke just indtrykket af en festival med internationalt udsyn. Til gengæld kan man lige som på Smukfest og Langeland få set næsten samtlige danske bands, som turnerer denne sommer. Karl William, Gangway, CV Jørgensen og Johnny Madsen som perler på en snor på teltscenen lørdag kan kun blive en succes for de østjyske musikelskere. Fem bands jeg ville høre: Jonah Blacksmith, Ida Nielsen og band, Mew, Nickelback og The Minds of 99 Jelling Musikfestival; 24. til 27. maj, 1850 kr.

Langelandsfestival - to stjerner Efter 2017-festivalen med udenlandske navne som Michael Bolton, Lisa Ekdahl, Andrew Strong og Al McKay fra Earth, Wind & Fire er årets udgave tilsyneladende kun med danske musikere. Og af dem er der ubegribeligt mange gengangere i forhold til tidligere års programmer. Michael Falch er ALTID god på Langeland, men der mangler altså nogle vitaminer, selv om nye danske navne som Saveus, Kesi, Soleima og Scarlet Pleasure er på plakaten. Fem bands jeg ville høre: Østkyst Hustlers, Michael Falch, Rugsted og Kreutzfeldt, Lis Sørensen og Magtens Korridorer Langelandsfestival; 21. til 28. juli, 1850 kr.

Højdepunkter på de øvrige festivaler Kløften Festival (Haderslev), 28. til 30. juni (1080 kr.) - to stjerner: Fem bands jeg ville høre: Sandmen, Folkeklubben, Nelson Can, Gangway og Aqua Skive Beach Party, 31. maj til 2. juni (1150 kr.) - to stjerner: Fem bands jeg ville høre: True Nord, Infernal, Mads Langer, Aqua og Dizzy Mizz Lizzy Esbjerg Rock Festival, 1.-2. juni (750 kr.) - to stjerner: Fem bands jeg ville høre: Texas, Thomas Helmig, Jesper Binzer, Saveus, Juncker og Søren Huss