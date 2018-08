Femstjernet rosé til sensommeren

Les Jamelles Clair de Rose 2017, 12,5 procent, 79,95 kroner v. 6 hos Theis Vine: Lys med et rosa skær. Appetitlig næse med saftig rød frugt, mellemfyldig i munden med let mundvandsdrivende syre og pæn bærsødme som i våde jordbær med et strejf af peber. God lang eftersmag. Absolut pæn rosé med appel til terrasse eller en fyldig salat med kylling. Fem små stjerner.

Vi har haft en rosé-sommer af de store, hvor salget af de lyserøde vine er eksploderet, mens varmen har sendt de tætrøde, saftige grillvine på syrah og cabernet sauvignon til tælling. Hos Coop er salget af rosé steget med 230 procent i de tre sommermåneder, men det kan være svært at finde finde et perfekt match i rosa mellem det Mateus-søde og det stringente. Her er Les Jamelles Clair de Rosé fra producenten Badet Clement hos Theis Vine et godt bud - endda en femstjernet oplevelse og en vin, man sagtens kan købe seks flasker af for at nå tilbudsprisen på knap 80 kroner. Vinen er letdrikkelig, ja faktisk drikkeanimerende, men seriøs og stammer fra det sydlige Frankrig i de lave bakker omkring Carcassonne og kystsøen Bassin de Thau, hvor mosten fra druerne grenache og cinsault bliver presset forsigtigt og ligger med skallerne i ganske kort til, så ganske lidt farve og tannin trækkes i den færdige vin.

Det er klassisk rosé, som på en varm aften også kan køre til et stykke rød kød fra grillen.