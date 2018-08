1 Brug vodka, ikke snaps

Henkogningsglas, plantemateriale og alkohol er de tre ting, som skal til for at lave kryddersnaps, og ifølge Niels Stærup kan kryddersnaps laves på alle typer alkohol fra finsprit over Brøndum til vodka.

Han foretrækker selv vodka på grund af den neutrale smag, hvor kryddersnapsen kan give en sprittet smag. Finsprit giver et hurtigere udtræk end vodka, hvor processen er lettere at styre. Alkoholprocenten er også vigtig, da flygtige aromastoffer bedst trækkes ud ved en procent under 40, mens procent over 40 trækker bitterstoffer ud.