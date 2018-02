Fem-stjernet syrah fra Chile charmerer med tæmmet vildskab

Torres er et klassisk spansk producent med en høj kvalitet i serien af vine, og det gælder også for de to repræsentanter i dagens test. En robust, saftig sag i form af Gran Sangre de Toro, som har masser af liv trods nogle år på bagen. Også Torres bud på en vin fra højsletten Ribera del Duero er fra 2013, og her er tanninerne slebet bløde, men ikke tandløse med tiden på flaske.

To meget forskellige vine til henholdsvis 89,95 kroner og 129 kroner i Superbrugsen. Begge går fint til krydret gris, men undertegnede faldt for den smægtende, bløde syrah fra Cono Sur i Chile. Her er masser af frugt, tæmmet vildskab fra en ellers kontant drue pakket ind i fløjl og så til fornuftige 89,95 kroner. Vinen er fra serien 20 Barrels, og den er værd at holde øje med også, når det kommer til varianten med pinot noir!

Foto: Michael Bager