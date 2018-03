Fem stjernet pinot er en klassiker til stegt fisk og kylling

Klassiker: God pinot noir er et must i vinkælderen til stegt fisk, kylling eller en aften, hvor man får lyst til et glas let rødvin. Bourgogne leverer varen med druens vandmærke i form af en intens, svævende duft af bær, men producenterne tager en høj pris, og madredaktørens bud er en alternativ klassiker fra Chile: Cono Surs 20 Barrels Limited Edition Pinot Noir 2015. Jeg fandt vinen på tilbud til 89,95 kroner hos Meny, men kursen svinger. Man kan købe den på www.supervin.dk til 110 kr., hvis man bestiller seks flasker.

Cono Surs pinot ligger i det lune mellemleje omkring 100 kroner, hvor afgifterne til staten fylder mindre end betalingen til vinmageren. Vinen har drikkeanimerende bær i duften. Her er masser af frisk blomme, kirsebær og lette jordbær krydret med tobak og lakrids fra fadet. Men vinen er først og fremmest frisk, og indtrykket holder i munden med syrligt-søde kirsebær, en mundvandsdrivende syre og en let, stærk krop - vinen er intens uden at være tung akkurat som vinene fra Frankrig.

Fornemmelsen af fad dukker op med et touch af lakridspibe, men først og fremmest er vinen frugtdreven og madvenlig. Oplagt til et stykke stegt fisk af nobel herkomst eller en ikke for krydret kylling. Fem flotte stjerner.

Cono Sur er i øvrigt et datterselskab under Chiles største vinkoncern Concha y Toro og har fokus på bæredygtig vinproduktion på økologiske druer med vinmageren Adolfo Hurtado i front. Selskabet markedsfører sig på et no bullshit-slogan om nul familiehistorie, nul støvede flasker, kun kvalitetsvin - et sjældent eksempel på, at pæne ord faktisk holder i vinverdenen.

Cono Sur leverer også i serien reserva especial kvalitet for pengene.