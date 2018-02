Fantasy: Skønheden og amfibiemanden

Et mørkt eventyr for voksne fyldt med medmenneskelighed og karikeret kærlighed til B-film. Guillermo del Toros mærkværdige fabel fra Den kolde krig holdes som et tryllespejl op foran nutidens menneskesyn.

Her møder vi den stumme rengøringsdame Ilisa (Sally Hawkins). Måske ikke ligefrem ugebladenes definition på skønhed, men skøn af sind. Tolerant, kærlig og mild. Og ensom. Dagenes trummerum i det tophemmelige laboratorium i Baltimore, hvor Elisa tørrer fremtidens mænds pis af toiletvæggen, brydes, da hun forelsker sig i et menneskelignende amfibievæsen (Doug Jones), som holdes indespærret og undersøgt under strengeste overvågning. I den sydamerikanske jungle blev amfibiemanden tilbedt af de indfødte som en gud, men nu skal han blot dissekeres, for at det unikke væsen kan bidrage med viden som skal bringe USA foran i rumkapløbet.

Hvis et samfunds værdi kan måles på, hvordan man behandler de udsatte og marginaliserede, er mulighedernes land ikke meget værd i Guillermo del Toros aparte og begavede vokseneventyr "The Shape of Water".

Året er 1962. Efterkrigstidens opsving og velstand kører for fuld skrue. Fremtiden stråler funklende og strømlinet forude, og den amerikanske drøm er lige inden for rækkevidde. Men kun for de få udvalgte. For i supermændenes Amerika og kernefamiliens forlorne konstellation er der ikke plads til afvigere eller mennesker uden høj nytteværdi. Hverken sorte, stumme, kommunister, homoseksuelle eller mærkværdige havvæsner.

Fantastisk og emotionel

Med "The Shape of Water"s solide fodfæste i både det fantastiske og emotionelle demonstrerer den mexicanskfødte Guillermo Del Toro igen, at han hører til blandt de mørke eventyrs fornemste filmskabere. En æstetisk orienteret filmskaber og auteur, hvis hang til det makabre og forunderlige gennemsyrer hver eneste fiber af hans produktioner, og som gang på gang formår at fusionere det uhyrlige, brutale og vidunderlige. Altid med de særprægede toroske kendetegn. Samt en mærkbar iver efter at nuancere det monstrøse med uventede drejninger og nysgerrigt udvide rammerne for fortællingerne som trods forskelle i tid og sted synes at udspille sig inden for det samme kulørte, tegneserietonede univers. Man kunne vel kalde ham for en ny generations Tim Burton. Del Toro udviser med sine både farverige og dystre produktioner i hvert fald den fortællelyst, det hjerte og den brændende passion for det skæve og aparte, Burtons film havde i overflod for blot få årtier siden.

Men hvad nu, hvis man ikke er filmnørd og dermed ude af stand til at følge værkets utallige tråde til både Del Toros egne "Hellboy"-film, hvor Doug Jones, skuespilleren med de hundredvis af maskerede roller, spiller vandvæsnet Abe Sapien samt Jack Arnolds milde monsterfilm fra 50'erne og instruktørens ikoniske, sensitive uhyre fra Den sorte lagune? Uanset om man er på bølgelængde med inspirationskilderne og de beslægtede værker, er jeg sikker på, at man vil blive fortryllet af Del Toros umiskendelige evne til at presse følelserne direkte gennem værkets imponerende opbud af mageløse specialeffekter og udsøgte visuelle detaljer.

Og i den henseende har "The Shape of Water" et stort hjerte. Som i Del Toros prisbelønnede "Pans labyrint" former filmskaberen en stærk dramatisk kerne, hvor både det makabre og eventyrlige er i konstant spil, men det er fortællingens eviggyldige sandhed om kærlighed, tolerance og medmenneskelighed i krisetider, som rækker ud til publikum. Og den vil man gribe, uanset, hvor betaget af fantastiske verdener, milde uhyrer og mørke eventyr man ellers er.

"The Shape of Water"

Fantasy, amerikansk, 123 minutter, tilladt over 15 år.