Fantasy: Ny kæreste næste morgen

Selvom "Hver dag" stiller et interessant spørgsmål, formår ungdomsfilmen aldrig at lede efter svaret.

Stille og roligt går det dog op for Rhiannon, at hendes kæreste Justin kun er sød sommetider - når A tilfældigvis lige er vågnet op inden i ham. Derfor må hun efterforske, hvad det er der sker, når nye bejlere af begge køn pludselig byder sig til. Det skaber masser af muligheder, men spænder desværre også ben for filmen.

På sin vis er "Hver dag" langt mere ambitiøs end den gængse ungdomsfilm, der præsteres i filmverdenen. Ungdomsfilm er som oftest proppet med hormonforstyrrede teenagere, der torpederer hinanden med intriger og længselsfulde blikke, men sådan er "Hver dag" ikke. Her følger vi kun to unge. Eller rettere den 16-årige pige Rhiannon og den unge sjæl A.

Ubesvaret idé

For om kærlighed virkelig gør blind, er et uhyre interessant og komplekst spørgsmål at stille i en ungdomsfilm. Væk er hormonernes gnist, og ind træder følelsernes rænkespil. Kan man elske det indre, uden at lægge mærke til hverken køn eller fysik?

Det er svært at vide, for "Hver dag" glemmer undervejs, at den stiller det spørgsmål. I stedet svælger instruktør Michael Sucsy i, hvor mange sjove og tossede personager, man kan introducere for Rhiannon, som hele tiden smiler og forelsker sig på ny. Det er i sig selv et stærkt statement i en så kropfikseret tid som vores, men desværre er de fleste af bejlerne helt ens. Kernesunde og velstillede unge. Kun i små montager opleves unge, der kunne have været noget mere interessante at følge. En blind fyr er for eksempel hurtigt væk igen.

Derfor giver "Hver dag" da heller aldrig et bud på, hvordan spørgsmålet om den blinde kærlighed kan besvares. Det havde klædt den. For idéen er udmærket.

"Hver dag"

Fantasy, amerikansk, 95 minutter, tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.