Familiefilm: Lille dreng. Store spørgsmål.

Lille Vitello har en del af de dage, hvor det ikke er så sjovt at være Vitello. Han bor med sin mor ved ringvejen og centeret og savner egentlig en far. Ikke ham den skaldede, kedelige Gregers, som mor går og kysser med. Nej, en rigtig far.

- Far var en sjuft, fortæller mor, når Vitellos ophav kommer på banen. Men han ved, at han havde sort hår og tatoveringer og mødte mor, da hun var ung og smuk og boede to måneder i Italien. Måske er det det, der er skyld i alle skarnsstregerne og dagdrømmene?

Dansk børnefilm har det godt for tiden. Med knap en måneds mellemrum lander "Vitello" og "Jeg er William" - to af de seneste års bedste danske film for det yngre publikum - i biograferne. Begge har dansk films manuskriptveteran Kim Fupz Aakeson bag løjerne og begge tager udgangspunkt i forfatterens egne bøger.

Alt for længe har Aakeson lavet film for voksne. For han tryller virkelig, når det handler om at beskrive børnenes virkelighed på en upoleret, genkendelig måde og forstår, hvordan de hver især tackler hverdagens problemer på deres egen stille, underfundige facon. Mens instruktør Dorte Bengtson forstår at omsætte Niels Bo Bojesens bløde og enkle streg fra bøgerne til skønne levende billeder, hvor fokus er den klare og enkle historiefortælling. Adaptionen er lykkes over al forventning og bakkes op af et formidabelt skuespillerhold, hvor stemmerne, leveret uteatralsk på småmumlende hverdagsdansk, simpelthen rammer plet over hele linjen.

Holdt op mod det øvrige børnefilmsudbuds opskruede og hårdt spændte fortællelinjer fremstår "Vitello" måske en anelse uvigtig og bagatelagtig, men de stille tableauer og begivenheder, vævet fint af hovedspor fra de væsentligste af "Vitello"-bøgerne, samles elegant omkring fortællingens røde tråd: Hvad kan være vigtigere end at vide, hvem man er?

"Vitello"

Familiefilm, dansk, 72 minutter, tilladt for alle.