Et skatkammer af alt det, andre ville smide ud

Det er museumsdirektør Cæcilie Ning Hage, der står bag den store private samlinger af hverdagsting fra det 20. århundrede, der er bagkatalog for museet Tidens Samling i Odense. Men også for flere danske film og tv-serier. For Cæcilie Ning Hage lejer sin samling ud, når kostumierer og rekvisitører leder efter genstande, der skaber den helt rigtig stemning på skærmen.

Levende kostumer

Til efteråret kommer endnu en tv-serie, "Sygeplejeskolen", som Tidens Samling har leveret kostumer og interiør til. Her har tv-seriens kostumier Helle Nielsen fundet stort set alt privattøjet til hovedroller og statister i Odense-lageret.

- Det er jo en kæmpe klædud-kasse. Det er et skatkammer for sådan en som mig. Der er så mange ting, at man skal flytte fem papkasser for at komme til, men man kan altid finde det, man skal bruge, siger Helle Nielsen.

Og en af de ting, som der skulle bruges i tv-serien, var forklæder til sygeplejerskeuniformerne. I en kasse på lageret fandt de 14 originale forklæder. Nogle af dem stive, som var de presset i går.

- Det er derfor, at når nogen siger, at jeg burde rydde op og smide ud, tænker jeg, at det ville jeg aldrig gøre. Nogle gange kan folk ikke forstå, hvad jeg samler på, fordi de måske selv ville køre det direkte i småt brandbart. Men jeg samler og samler, for det skal samles ind nu, inden det er for sent. For generationerne, der har lært at gemme er snart væk, siger Cæcilie Ning Hage, der gemmer alt fra tændstikæsker og hattenåle til sofaer og spiseborde.

Hun har også leveret nips og detaljer til "Sygeplejeskolen".

- Til tv-serien har de genskabt en sygeplejegang med skyllerum og kontorer. Det er fint at have alle mulige emaljeting til. Eller små nipsting til kontoret eller værelserne, der får det til at se oprigtigt ud. Det gør virkelig en forskel, at tingene er originale, siger hun.

Det betyder også noget for skuespillerne, fortæller Helle Nielsen.

- Det er vigtigt - og ikke kun for mig - at tingene er originale. Skuespillerne synes, det er sjovt at have tøj på, som har en historie. Og mange af tingene har slitage og patina, for kostumer må godt have levet, siger kostumieren.

Til efteråret kan man se kostumerne komme til live i "Sygeplejeskolen" på TV 2 Charlie. Og en, der kigger spændt med, er Cæcilie Ning Hage.

- Jeg følger altid med, for det er skægt at se det færdige resultat, og hvad de har valgt ud. Og sommetider udstiller vi også noget af det, der har været med, på museet, siger hun.

I museets særudstilling kan man frem til 15. december 2018 få et lille indblik i, hvad museets lager gemmer på. Og så er der den faste udstilling over den 20. århundrede med 10 stuer fra hver deres årti.