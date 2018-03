Et mord bliver aldrig lagt i glemme-bogen

Både danske seriemordere og mennesker, der slog ihjel ved et uheld, kommer under behandling i ny bog skrevet af lederen af Politimuseet.

Bøger: Det er sagt mange gange på det seneste, mens den forfærdelige sag fra U-båden behandles i retten: At frygtelige forbrydelser aldrig må blive til underholdning. Naturligvis ikke. Men det ændrer ikke ved, at lederen af Politimuseet, Frederik Strand netop har skrevet en bog, der handler om drab - på alle mulige og umulige måder. Og den bog er underholdende. Undskyld. Bogen fortæller om gamle og nyere drabssager i Danmark med det til fælles, at alle sagerne undervejs har været lagt til side. Det har ikke været muligt for politiet at finde morderen. Men et eller andet har så senere gjort, at sagen er blevet genoptaget og ført til afslutning. Bortset fra nogle få, uhyggelige forbrydelser, som endnu ikke er opklaret. Men der arbejdes stadig på disse sager. For - og det er den gode pointe i såvel Frederik Strands bog som i virkeligheden - et drab bliver aldrig forældet. En morder kan aldrig føle sig sikker. Uanset hvor mange år, der er gået uden, at drabsmanden er blevet afsløret.

Fantasien og virkeligheden Noget af det, der springer i øjnene i bogen "Jagten på morderne stopper aldrig", er, hvor utrolige, nu og da bizarre, de forskellige drabssager er. Mange læsere af kriminalromaner nyder underholdningen og konstaterer, at sådan er det heldigvis ikke i virkeligheden. Men det er det. En række af de drabs-sager, Strand fortæller om, rummer en fantasi og et drama, som de færreste krimiforfattere kan hamle op med. En af de mest spektakulære sager er af nyere dato. Det er sagen om "Amager-manden", der i en periode over 20 år begik i det mindste to drab samt en række meget grove voldtægter. "Amager-manden" handlede så iskoldt og optrådte med så stor selvsikkerhed og dominans i forhold til ofrene, at han var som hentet ud af en ond thriller. Han var en decideret serieforbryder og levede op til alle de karakteristika, der kendetegner en seriemorder. Bortset fra at han kun er dømt for to drab - definitionen på en seriemorder forudsætter tre. Men politiet i København har "Amager-manden" på listen over mistænkte i et par endnu uopklarede drabssager. Men bogen viser tydeligt, at Danmark rent faktisk har haft sine seriemordere. Endda en enkelt med 11 drab på samvittigheden. I perioden 1916-1920 myrdede Dagmar Overby ifølge egen tilståelse 11 babyer i København. Politiet kunne "kun" føre bevis for otte af drabene. Dem blev Dagmar Overby så dømt for. Hun begik drabene af økonomiske årsager. Unge, ugifte kvinder, der blev gravide, var på det tidspunkt i en vanskelig situation. De søgte ofte en plejemor - eller de søgte at bortadoptere barnet. Dagmar Overby meldte sig som frelsende engel, men tog sig godt betalt. Derefter kvalte hun barnet. Nogle af de små lig brændte hun i sin kakkelovn.