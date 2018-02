Et godt køb: Ugens super-tip fra vinreolen

2015 Gelso Barbera d'Alba SuperioreGemma, Piemonte, Italien Føtex: 159 kroner/to for 159 kroner (15 procent)Gennemfarvet mørk helt ud til kanten i glasset, men dog med en gennemsigtig kerne. Toastet træ og røde kirsebær i duften, efter lidt tid i glasset også en dybere tone af kød og stegeskorpe. Der er stor bærsødme i smagen - kirsebær og ribs - og godt styret (dvs. afdæmpet) fad og heldigvis også en pæn syre, som holder tingene i balance og trækker lidt mundvand.Det er en vin, der bliver markant bedre efter 20-30 minutter i glasset, og den vil have det fint med en tur på karaffel. Server den ved cirka 15 grader, det strammer vinen klædeligt op. Tilbudsprisen (som må være den "rigtige" pris, eftersom ingen vel nøjes med en flaske, når to koster det samme) svarer til 79,50 kroner for en flaske. Det udløser fire sikre stjerner.Bag navnet Gemma gemmer sig et vinfirma, som blev startet i 1978 af en vinhandler fra Verona Silvano Piacentini i Serralunga d'Alba, en af kommunerne i Barolo-området. Det er ikke firmaets mål at fremstille kostbare vine, der kan konkurrere med de andre dyre drenge i området, men derimod at lave vin, som giver værdi for pengene, og som er til at betale for "almindelige" vindrikkere.Den slags producenter kan vi næsten kun få for få af, men det gælder også her om at huske på, at man får, hvad man betaler for. Dagens vin er ingen undtagelse, for uagtet dens kvaliteter findes der klart bedre barbera, hvis du er villig til at betale 50-100 kroner mere. Men til Føtex' tilbudspris på knap 80 kroner er der vin for alle pengene i flasken.Barbera kan betragtes som den velopdragne (nogle vil nok sige lidt kedelige) fætter til barolo og barbaresco, for dens mest markante træk er oftest en gennemtrængende sødlig frugt og i nogle tilfælde en tydelig, men ikke overdrevet syre. Tannin er der til gengæld sjældent meget af, og den er derfor ret nem at drikke også som ung.Som beskrevet her i spalterne 28. januar er der imidlertid producenter, som gør meget ud af deres barbera, og eksempelvis Coppos bedste barbera, Pomorosso, kan udmærket lagre 15-20 år og udvikle sig til en kompleks og meget velsmagende vin - den har så også både syre og mærkbare tanniner.