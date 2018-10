Et forfatterskab udfoldes med nye alen

Kærligheden, døden og religionen er ankerpunkterne i Anne-Cathrine Riebnitzskys "Smaragdsliberen", der bedst læses som en indtrængende meditation over disse grundlæggende elementers rolle i menneskelivet.

Udgangspunktet for handlingen er den gamle jødiske smaragdsliber Pierre Levy, der efter et hjertestop er vendt tilbage til livet. Med sig tilbage har han en oplevelse af lykke og bevidstheden om, at hans alt for tidligt afdøde hustru venter ham.

Både hans datter, kunsthistorikeren Zara, og hans gamle muslimske ven, guldsmed Youssef, glæder sig over, at Pierre overlevede, og hans chef i den tyske by Idar-Oberstein giver ham en særlig opgave, han bliver betroet at slibe en yderst sjælden stor smaragd. Denne opgave følger læseren detaljeret i alle dets faser, og det er lidt af et kunststykke, at forfatteren er i stand til at gøre det interessant, men det er det.

Så er der straks mere aktion over Zara, der som kunsthistoriker har forladt bopælen i Paris og befinder sig i Georgien på grænsen til Aserbajdsjan. Her skal hun som konsulent for UNESCO udforske nogle huler, der i 1600-tallet er beriget med forfulgte kristnes vægmalerier. Er de så enestående, at de skal være en del af verdenskulturarven?

I Paris får Youssef den religiøst begrundede terrorisme på nært hold, og det er romanens afsæt for at diskutere de stridende religioners fælles rødder. Hvad Riebnitzsky har at sige om det, er der grund til at lytte til med ørerne foldet helt ud, samtidigt med at man kan glæde sig over en roman, der giver en indtrængende beskrivelse af venskabet og kærlighedens væsen. Med "Smaragdsliberen" lægger forfatteren helt nye dimensioner til sit romanunivers, og hvor er det dejligt at være en del af det.Roman: Anne-Cathrine Riebnitzsky: "Smaragdsliberen".

328 sider, Lindhardt og Ringhof