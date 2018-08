Et eviggyldigt spørgsmål: Har vi for travlt til at leve vores liv?

Teater. Selv om Ibsen-klassikeren "Peer Gynt" er over 150 år gammel, giver fortællingen stadig stof til eftertanke for moderne, travle mennesker, mener instruktøren Moqi Simon Trolin. Han har øget tempoet i versene og spækket sin udgave af dramaet med danske stjerner.

Lykkeridderen Peer Gynt er i mere end 150 år draget ud på sin dannelsesrejse på teaterscener over hele verden. Fra slutningen af september er det Cyron Melville, der som den unge Peer oplever op- og nedture på sin rejse ud i verden for at realisere sig selv. Og det er Preben Kristensen, der som den ældre Peer, kan se tilbage på sit liv og fundere: Fandt han sig selv et sted på rejsen mellem kvinderne, pengene og statussen?

- Jeg synes, at tematikken i "Peer Gynt" er meget interessant i dag, hvor vi lever vores liv meget hurtigt og har travlt med os selv. Det kan være svært hele tiden at vide, om man er det rigtige sted, om man tænker tilstrækkeligt på sine børn, sine elskede og sine venner. Og det handler "Peer Gynt" også om. Hen imod slutningen vil man tænke: Hvordan lever vi vores eget liv? Kommer jeg som gammel til at indse, at jeg ikke har levet ægte ud fra mine egne præmisser, men ud fra andres?, siger Moqi Simon Trolin, der instruerer Folketeaterets udgave af Ibsen-klassikeren Peer Gynt, der turnerer landet rundt fra 20. september.

"Peer Gynt" fra 1867 er forfattet af nordmanden Henrik Ibsen, der skrev sine digte og teaterstykker på dansk. Selv om Ibsens dramaer er halvandet århundrede gamle, bevarer de en aktualitet og almengyldighed, der gør, at de til stadighed sættes op på scener verden over. Efter Shakespeare er Ibsen sandsynligvis den mest spillede dramatiker i verden.

Historien om den norske lykkeridder, der kommer verden rundt, inden han ender som en desillusioneret ældre mand, er skrevet på rimende vers. Men 44-årige Moqi Simon Trolin har bearbejdet det klassiske manuskript, så det er interessant for et yngre publikum.

- Stykket er, som det er. Men det er i fortælleformen, at moderniteten kommer. Jeg har skruet på mange små knapper. Tempoet er hurtigere, kvindebilledet er forandret, og antallet af skuespillere er skåret fra 25-30 til seks. Det er en lidt mørk, dramatisk versionering, men det har også humor. Jeg tror på, at vi gerne vil i teateret for at opleve de menneskelige konflikter, som betyder noget. Det gør det mere interessant at kigge på, siger Moqi Simon Trolin.

Det er 55. gang, at Moqi Simon Trolin instruerer et teaterstykke, men "Peer Gynt" er kun den tredje klassiker, han sætter op.

Peer Gynt den yngre og den ældre bliver spillet af henholdsvis Cyron Melville og Preben Kristensen. Derudover medvirker Anette Støvelbæk, Mads Knarreborg, Michael Brostrup og Mathilde Norholt i stykket, som kan opleves på turne på fynske og jyske teaterscener fra 20. september til 26. november. I oktober, november og december spilles forestillingen også på Folketeateret i København.

Se spilletider og billetpriser på www.folketeatret.dk/shows/peer-gynt.