Et defekt familieliv ude på landet

Tre om forfatteren og bøgerne

Blå bog: Thomas Korsgaard er 23 år.Født og opvokset på Skiveegnen i Nørre Ørum. Bor i København.



Debuterede i 2017 med den anmelderroste "Hvis der skulle komme et menneske forbi" og modtog herefter et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.



Er netop udkommet med opfølgeren: "En dag vil vi grine af det".



Om bøgerne: I de to romaner følger vi Tue fra halvstor dreng, til han flytter hjemmefra. Familielivet er præget af socialt og økonomisk underskud, og forældrene magter ikke at være forældre for deres tre børn, som vokser op med både fysisk og psykisk vold. Faren er opfarende, moren depressiv. Hun bruger sin tid på at spille på nettet. Ægteskabet hænger i en tynd tråd. Tue er en ensom dreng, der har svært ved at tilpasse sig og som forsøger at forlige sig med en spirende homoseksualitet. Da moderen får erstatning for en fejloperation, er spørgsmålet, om pengene vil gøre en positiv forskel.



Uddrag fra bogen: "Min far var stadig vågen, jeg så ham gennem køkkenvinduet. Han trak i en gammel kedeldragt, mens han gik, viklede den op omkring sin nøgne overkrop og kom ud på gårdspladsen. Han rev døren op i min side af bilen og stak hovedet ind. På kanten af hans hånd løb en linje af indtørret blod fra slagteriet som en udvendig åre.



"Hvad sidder I der for, det er for helvede da midt om natten?"



Jeg prøvede at holde mig rank i kroppen, det gjorde ondt helt op i ryggen.



"Han har lige kastet op", sagde min mor. "Sådan noget forbandet svineri."



"Hvad tuder du for?" råbte min far og ruskede i mig.



"Ikke for noget", sagde jeg. Det havde altid fulgt med, når jeg havde kastet op, at jeg græd bagefter. Som om det hele kom ud af kroppen på en gang.



Det var iskoldt med den åbne dør. Hvis min mor kørte bilen lidt frem nu, ville han få kappet hovedet af i farten. Men hun holdt helt stille."