Et charmerende slag for den sunde fornuft

Bøger: - Vi holdt nytårsaften på altanen iført varmt tøj, med bålfad, varm Lumumba og udsigt til gratis fyrværkeri på nattehimlen...

Ikke dårligt, vel? Men billigt. Og derfor er den lille skildring af en billig nytårsaften typisk for bogen "Et år uden overforbrug", som Trine Baadsgaard har skrevet.

Det er en på mange måder herlig lille bog. Fordi den gør op med det nærmest bevidstløse forbrug, der er blevet en del af den danske hverdag.

Bogen fokuserer netop på "det bevidstløse" - altså det forbrug, vi bare står for, uden at vi egentlig har brug for varerne, vi køber - uden at vi egentlig får glæde af købene. Det befriende ved bogen er, at forfatteren ingenlunde optræder med løftede pegefingre som en kedelig vogter af sundhed og flade maver. Hun stiller derimod skarpt på mulighederne for hen over året at spare en masse penge - simpelthen ved at tænke sig om. Og så bruge pengene på noget, der virkelig giver glæde.

Sagt med det samme: Hun mener også, det giver glæde at få lidt luft i en stram hverdagsøkonomi.