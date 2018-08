Esben Smed

Esben Smed er født 13. juli 1984 og vokset op i Dyngby lidt uden for Odder.Han dukkede første gang op på det hvide lærred i ungdomsfilmen "2 ryk og en aflevering" i 2003, men drømmen om at blive skuespiller fik først for alvor vinger, da han seks år senere kom ind på Den Danske Scenekunstskole.Det brede publikum mødte ham første gang i rollen som John Faxe i filmen "Sommeren ´92", og gennembruddet kom kort efter med DR-serien "Bedrag", hvor han spiller den småkriminelle Nicky. Han har desuden spillet en række markante roller på teatret.Esben Smed bor i Aarhus med sin kæreste og deres to børn.