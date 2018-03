Ernæringsekspert: Spis varieret

PLANTEKØD: Ernæringsekspert Mette Hansen, der er lektor ved Institut for Folkesundhed - Idræt, Aarhus Universitet, hilser et produkt som plantefars fra Naturli' velkomment, fordi det kan erstatte noget af det røde kød, som Fødevarestyrelsen anbefaler, at man ikke får for meget af. Kød som ikke blot er en belastning for CO2-udledningen generelt, men også er blevet kædet sammen med en øget risiko for tarmkræft.

Avisen Danmark har spurgt Mette Hansen, hvordan hun set fra et ernæringssynspunkt forholder sig til, at man fravælger kød til fordel for plantefars. Hun mener ikke, det generelt er et problem, at plantefarsen erstatter de forskellige typer hakkekød ved aftensmåltidet, da danskerne ved det måltid som regel får rigeligt med proteiner i forvejen.

Når det gælder kilden til protein, er der dog specielle hensyn at tage, der afhænger af personens alder, køn og aktivitetsniveau, samt hvornår erstatningen sker.

- Ser vi for eksempel på den ældre del af befolkningen, anbefaler man, at 15 til 20 procent af deres energiindtag kommer fra protein for at mindske tab i muskelmasse og dermed reduceret muskelfunktion. Selvom soja-protein ikke er så effektivt til muskelopbygning som proteiner fra dyr, mener jeg ikke, at det vil være et problem med plantefars, da proteinindtaget ved aftensmaden også for ældre er rigeligt højt i forvejen. De ældre bør i stedet sætte fokus på at få nok protein til de øvrige måltider, og de sætter næppe plantefars på morgenbordet, siger Mette Hansen.