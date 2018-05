Endelig fredag med madtip: Asparges til blå himmel

Nå, men på den anden side er danske asparges, rejer og en sauce mousseline en kombination, som appellerer til risikoadfærd akkurat, som når man på den første forårsdag begiver sig ud i solen uden solcreme eller hopper på cyklen med stråhat i stedet for hjelm. Tilværelsen skal forgyldes med små stunder af lykke, og undskyldningen i tilfældet asparges må lyde, at de kun er til at skaffe frem til sankthans - herefter skal planterne have ro til at styrke sig til næste år.

Det sværeste er nemt

Sauce mousseline er en klassiker på linje med bearnaise - en hollandaise vendt med flødeskum - som vil være en fin øvelse, inden man kaster sig i lag med den ægte bearnaise, som mange er forbeholdne overfor af frygt for at stå med en gul masse med lyse striber omkring et centrum, skilt sauce. Madredaktøren ramte sømmet rent med sauce mousseline i første forsøg. Det burde indgyde læseren selvtillid og vovemod, at det sværeste er at piske en flok æggeblommer med friskpresset citronsaft over et vandbad til blandingen cremer eller danner bånd, som det hedder i kokkejargon.

Jeg hældte halvanden liter kogende vand fra elkedlen over i en stor gryde, tog min favoritkobbergryde og fik på et par minutter håndpisket til rette konsistens, hvorefter klaret og tempereret smør blev hældt ned lidt ad gangen og pisket ind. Det handler om at tænke i rækkefølge, når man laver mad, og den økologiske fløde var pisket til skum på forhånd og stod klar til at vende i.