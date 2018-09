En slags genfødsel af naturen som motiv

Bøger: Det er få danskere, som læser digte. Og det er stort set kun kvinder. Kun ganske få mænd læser digte. Og i Nordvestjylland er der simpelthen ingen mænd, der læser digte. Sådan.

I en hver generalisering er sandheden det første offer. Således nok også i påstanden om, hvem der ikke læser digte. Men den bunder i en udtalelse fra en gammel ven, født og opvokset i Nordvestjylland.

Han flygtede til København og fik en flot karriere i dagspressen. En dag sad vi og talte om litteratur, især om lyrik.

- Det er først efter, jeg er kommet til København, at jeg har læst digte, sagde han.

- Det gjorde vi ikke ude vestpå.

- Hvorfor, spurgte jeg naivt.

Han så på mig, sad tavs lidt, så sagde han: Jeg kommer fra et sted, hvor det er mistænkeligt, hvis mænd hælder lidt mælk i kaffen. Hvordan tror du så, de ser på mænd, der sidder og læser digte?

Jeg kom til at tænke på den snak forleden, da jeg læste Rasmus Nikolajsens nye digtsamling "Hvad skal vi med al den skønhed".

For her var endelig en digtsamling, som selv mænd i Nordvestjylland kan være bekendt at have stående i reolen - og også blive grebet i at læse. Det er ikke fordi, digtene specielt er skrevet til eller for mænd. Det er fordi, der er tale om en række digte skrevet om efteråret. I virkeligheden er der måske kun tale om ét langt digt, der handler om efterår. Men det er måden, digtene er skrevet på, der før denne samling anderledes - og nok tilgængelig for flere mandlige læsere, end tilfældet er med flertallet af nye, danske digte.

Rasmus Nikolajsen har nemlig valgt at skrive digte, der er til at læse.

Hans samling oser ikke af at være skrevet i dyb angst eller under påvirkning af beroligende medicin. Der er noget sundt, normalt og ægte sansende over denne digtsamling. Det er en række digte om naturen, inspireret af naturen, men - og det er så her, Rasmus Nikolajsen træder i karakter som digter - også om mennesket og om livet.