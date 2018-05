En hvidvin egnet til udskænkning i store mængder

Det er kun 12 år siden, Palo Alto-vineriet i Chiles Maule Valley blev bygget. Allerede dengang kunne man spørge, om verden havde brug for endnu en chilensk producent af vine i det forglemmelige mellempris-segment, men det er vel svar nok i sig selv, at vinene fra Palo Alto nu sælges i flere end 40 lande.Ligesom sydafrikanske Roodeberg, hvis hvidvin vi omtalte i denne spalte for to uger siden, er Palo Alto garant for vin, der - om ikke smager ens - holder et jævnt niveau årgang efter årgang. Det er rart at vide, når man står i supermarkedet og ikke lige kan gennemskue, hvilken flaske man skal gribe ud efter.Hvis du vil have en sauvignon blanc, kan du således stole på, at Palo Alto leverer det, man typisk vil forvente af en sådan vin: Duften af hyldeblomst og solbærblade og en frugtig smag med sprød syrlighed. Du kan ikke skræmme nogen væk med denne vin, men tilbudsprisen på 54,50 kroner pr. flaske gør den meget velegnet som en vin til udskænkning i større mængder.Men selvom vinens duft ikke lader nogen i tvivl om, hvilken drue vi har med at gøre, er den forholdsvis let i munden, og man kan godt drikke mere end et enkelt glas af vinen.Druerne til Palo Altos vine kommer fra vinmarker fire steder i den ret store Maule Valley, der ligger cirka i midten af Chile og sydligst i det endnu større vinområde Central Valley. Sauvignon blanc dyrkes ved Mariposas vingården, som ligger nær Andesbjergene, hvor der er stor forskel på dag- og nattemperaturerne. Det forlænger modningssæsonen og koncentrerer smagen i druerne.Du kan læse mere om druen, når vi næste fredag smager sauvignon blanc fra seks lande.