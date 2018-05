En epoke er slut: Den franske revolution i engelsk fodbold

I forældrenes bistro oplevede Arsène Wenger som ung, hvordan alkohol påvirker mennesker. Måske er det gunden til, at han sjældent drikker og var over 30, da han prøvede alkohol for første gang. Foto: Phil Noble/Reuters

Søndag står Arsène Wenger for sidste gang i spidsen for fodboldklubben Arsenal på hjemmebanen Emirates Stadium. Han bliver formentlig hyldet som det, han er: den mest vindende manager i klubbens historie. Men langt de fleste fans mener samtidig, at det er på høje tid, at den franske legende trækker stikket efter 22 år i klubben.

Fodbold: Vi spoler tiden tilbage til 15. maj 2004. Arsenal har for længst sikret sig det engelske fodbold-mesterskab - det tredje af slagsen under Arséne Wenger. Alligevel er der noget på spil i den sidste kamp hjemme mod Leicester. Med en sejr kan Arsenal blive det første hold siden 1889, der vinder den bedste liga i England uden at tabe én eneste kamp. Arsenal kommer bagud i første halvleg, men med mål fra Thierry Henry og Patrick Vieira bliver der skabt historie. At gå ubesejret gennem en hel sæson - 38 kampe - var unægteligt en stor bedrift. Arséne Wengers største, vil nogle mene. Andre vil synes, at resultater og trofæer kun er en lille del af Wengers arv. At han spillede en hovedrolle i udviklingen af det smukke spil i fodboldens eget hjemland. At han hev engelsk fodbold ind i det 21. århundrede og åbnede grænserne ud mod Europa. Mod hele verden.

I England spiser man for meget sukker og for få grøntsager. Arsène Wenger

Arsène Wenger, manager i Arsenal 1996 til 2018 Premier League: 1997/98, 2001/02, 2003/04.FA-cup: 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017.



Champions League: Finale 2006 - tabte til Barcelona.



UEFA Cup (Europa League): Finale 2000 - tabte til Galatasaray.

Wenger hvem? Der var ikke mange, der kendte den magre, lidt nørdede mand med brillerne, der i oktober 1996 trådte ind i det berømmede "Marble Halls" på Highbury - London-klubben Arsenals daværende hjemmebane. Måske fordi Arsène Wenger kom til Arsenal - en af de mest prestigefyldte klubber i England - fra undseelige Nagoya Grampus Eight i den japanske liga. Arsène Wenger voksede op i 50'erne og 60'erne i den lille by Duttlenheim små 20 km syd for Strasbourg, hvor hans forældre ejede en bistro. Faren, Alphonse Wenger, var træner for det lokale fodboldhold, og det var ham, der introducerede Arsène for sporten, og de tog ofte til Tyskland for at se kampe. Som spiller havde Wenger ikke nogen nævneværdig karriere. Det blev dog til nogle få kampe som professionel for RC Strasbourg, der blev franske mestre i 1979, hvor han også hjalp sin mentor, Max Hild, med at træne reserve- og ungdomsholdet. Wenger, som allerede havde studeret økonomi og ledelse på universitetet i Strasbourg, tog de nødvendige trænerkurser, og efter nogle år som assistenttræner i Cannes i den franske 2. division, blev Wenger manager i 1. divisionsklubben Nancy. Efter tre år uden den store succes i Nancy kom Wenger til AS Monaco, som han gjorde til franske mestre i 1988. Det lykkedes dog aldrig at genvinde mesterskabet, og da det kom frem, at rivalerne, Olympique de Marseille, der blev mestre de efterfølgende tre år i træk, var involveret i en matchfixing-skandale, hvor klubben havde bestukket andre klubber til at tabe, var Wenger så desillusioneret, at han var tæt på at droppe fodbold for bestandig. I stedet drog han i en slags frivillig eksil i Japan, hvor han genfandt kærligheden til spillet.

Et fremmed element Alt dette vidste fansene eller pressen i England som nævnt ikke meget om, da Wenger blev udnævnt som Arsenals nye manager i efteråret 1996. Legenden Johan Cruyff, som havde haft stor succes både som spiller og manager i FC Barcelona, var bookmakernes favorit til at overtage efter Bruce Rioch, som senere blev cheftræner i OB. Alligevel valgte Arsenals ledelse at ansætte denne mytiske franskmand. Selv spillerne var skeptiske: - Til at begynde med tænkte jeg, hvad ved denne franskmand om fodbold? Han bruger briller og ligner mere en skolelærer. Han bliver aldrig så god som George Graham (tidligere Arsenal-manager, red). Kan han i det hele taget tale ordentligt engelsk, udtalte Arsenals daværende holdkaptajn, Tony Adams. Da Arsène Wenger kom til, var han én af blot to udenlandske managere i den bedste engelske liga. Den anden var Ruud Gullit, som trods alt havde vist sit værd på det hollandske landshold og i storklubben Milan. Englænderne har altid været meget protektionistiske - især hvad fodbold angår. "Der ikke nogen, der skal komme her og lære os noget om fodbold. Vi opfandt spillet", lød parolen. På lægterne sang modstandernes fans om, at Wenger var pædofil. Sladderpressen gjorde, hvad de kunne for at finde snavs frem, og de øvrige managers vidste heller ikke helt, hvad de skulle stille op med dette nye, fremmede element. - Han er en novice og burde holde sig til at mene noget om japansk fodbold, udtalte Manchester Uniteds manager Alex Ferguson f.eks., da Wenger kom for skade at kritisere den engelske fodboldorganisation FA for at favorisere Manchester-klubben i forbindelse med, at en kamp var blevet flyttet.

Rivalisering uden sidestykke Manchester United var på det tidspunkt altdominerende i England med fire ud af fem mesterskaber siden Premier Leagues undfangelse i 1992. Den magtbalance begyndte Wenger at udfordre nærmest fra dag ét. Han var hovedarkitekten bag et nyt, moderne træningscenter; han indførte nye træningsmetoder med stopur, pulstræning og udstrækning, og han opsatte strikse regler for, hvad spillerne måtte spise. Noget, han havde taget med sig fra sin tid i Japan. - I England spiser man for meget sukker og for få grøntsager, lyder et kendt citat af Wenger fra dengang. Ud med Mars-baren og ind med broccolien. Bogstaveligt talt. Han fjernede også al alkohol fra spiller-loungen. I dag kan det lyde banalt, men der var en anden kultur dengang. Det hørte ikke til sjældenhederne, at spillerne gik på druk. Måske ikke aftenen op til en kamp, men på alle andre tidspunkter. Det satte Wenger definitivt en stopper for. De nye metoder, hans fremtoning og sikkert også det, at han havde en akademisk uddannelse, gav Wenger tilnavnet "le professeur". Udtrykket "Wenger knows" blev fast bestanddel af enhver Arsenal-fans vokabularium i de første år. Især når Wenger fik kritik for at bruge for mange udenlandske spillere. Allerede i sin første fulde sæson 1997/98 vandt Wenger både mesterskabet og FA Cup'en - den engelske pokalturnering. Wenger blev dermed den første ikke-britiske manager til at vinde den bedste liga. Det blev starten på en intens rivalisering. Over de næste syv år udkæmpede Arsenal og Manchester United drabelige kampe om at blive Englands bedste. - Når vi skulle lægge taktikken mod Arsenal, blev bolden sjældent nævnt, husker Manchester United-spilleren Paul Scholes i en ny dokumentar om rivaliseringen mellem de to klubber. Med fire mesterskaber trak United det længste strå over de syv år, men Arsenal-fans har også nogle gode minder fra den tid. Som i 2002, da de var vidne til, at Arsenal vandt mesterskabet på Old Trafford - Manchester Uniteds hjemmebane. Wenger havde revolutioneret spillestilen i Arsenal fra George Grahams kedelige omstillingstaktik, hvor det handlede om at forsvare nullet, til et sprudlende, boldbesiddende spil, der fik eksperter til at sammenligne holdet med Barcelona. En spillestil, der kulminerede i den omtalte ubesejrede sæson.